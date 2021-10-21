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車用電子潛力股 選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

美國四大指數成功收復季線，尤其道瓊指數表現最強，反觀加權指數自7月見高點後進入整理，分別在8/20、10/5打出雙腳，但反彈量縮估計仍維持區間震盪格局，但選股卻大有學問，內行人逢高出脫高本益比股，逢低布局低本益比股，尤其多次提醒投資人避開高估的航運、鋼鐵。近期特斯拉股價表現強勁，隨時有機會挑戰2月高點，上期推介的特斯拉概念股貿聯-KY(3665)9月營收持續創高，投信回補後，股價已領先大盤站上所有均線，不排除往前波高點挑戰。

MOSFET第四季報價續漲，富鼎長線佈局買點

近期領先大盤創高的有車用二極體如朋程、德微，以及車用導線架順德、界霖，但股價已先行反應未來，我認為與其追逐那些量大股，倒不如布局同樣車用相關還沒漲的族群，如MOSFET杰力(5299)、尼克森(3317)、富鼎(8261)，杰力今年上半年EPS 7.89元，尼克森今年上半年EPS 2.82元，富鼎今年上半年EPS 3.11元，皆優於朋程、德微上半年EPS 2.92、2.92元，但股價卻落後一大截。同樣都是受惠車用電子市場，二極體與MOSFET本益比理應不該差這麼多，尤其國際IDM大廠為支援車用需求，將MOSFET產能轉向車用市場，將來MOSFET勢必產生缺口，第四季MOSFET報價將續漲1～2成。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1460期】

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