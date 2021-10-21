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評／大學宿舍問題尚待解決 教育部仍須檢討

傳花旗要求潛在買家「不得雇用旗下員工」 金管會回應了

郭董生日禮物藏飆股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

每個時代都有代表性人物，過去電腦時代的首富是比爾蓋茲，接著由電商龍頭亞馬遜的貝佐斯超車，現在世界首富是電動車龍頭特斯拉的執行長馬斯克，身價已相當於比爾蓋茲和巴菲特兩人的財富總和，賣電動車成為世界首富，說明了電動車的趨勢有多大，特斯拉Q3財報將超越市場預期，主力車款Model 3、Y交車23.8萬輛，優於華爾街預期的21.1萬輛，整體產量報23.8萬輛、較Wedbush以及華爾街預期值高出1萬輛，特斯拉的股價更是創下了歷史次高，距離今年1/26的歷史新高只差一步，而特斯拉在歐洲的心臟德國柏林超級工廠將於 11、12 月開工，股價要上4位數，指日可待。

台灣電動車的希望就看鴻海的MIH聯盟，「鴻海科技日Hon Hai Tech Day」10/18登場，正式發表集團最新的電動車，還有旗下鴻華先進與工研院合作的自駕開放平台等研發成果，讓大家可以一次了解鴻海電動車領域的最新佈局及進展現況。而股票市場就是這麼有趣，鴻海科技日活動盛大，但鴻海MIH聯盟的個股當天利多出盡，紛紛回檔，先卡位鴻海科技日的籌碼趁機出貨，不過，人為短線的影響遠遠比不上趨勢的力量。

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