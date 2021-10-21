蔡明彰觀點：從劣幣驅逐良幣故事找到選股對象

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，西方有句名言，「人生二件事無法避免：死亡及通膨」。

幾乎每隔十幾年就會爆發一次全球大通膨，人性使然，在產業面會囤積，在金融面會炒作，中國動力煤期貨自9月初以來，一個半月已翻倍，今年來狂漲3倍，以中國電力70％以上靠火力發電，將陷入嚴重虧本發電，因此被迫江蘇為主省份調漲電價20％，未來仍有限電危機，在冬天來臨之前，政府必須動作。

週二晚間發改委發出組合拳，嚴查資本惡意炒作動力煤期貨、研究依法對煤價實施干預，包括打擊散播虛假訊息、哄抬價格、囤積炒作等違法行為。

消息傳來，竟然漲幅最大的煤炭期貨動力煤、焦煤、焦炭及化工期貨甲醇、EG、PVC等全面跌停，動力煤期貨一個半月飆漲一倍，其中必有炒作，中國政府打壓將擠出投機泡沫，但剛性需求存在也會形成支撐。

印度是全球第三大能源消耗國，有70％仰賴火力發電，但火力發電廠都面臨煤炭儲量嚴重不足，有半數燃煤的火力發電廠煤炭儲量少於3天，遠低於政府要求的14天，其實印度煤炭蘊藏量世界第四，但為何缺煤發電，主要原因新冠疫情逐步和緩，各地產業恢復生產，大大小小工廠陸續開工，導致電力需求大幅上升。

印度經濟的快速恢復，由印度股市今年來飆漲38％獲得印證，電力需求一時之間突然大增，難怪今年缺煤。中國的世界工廠地位遠在印度之上，這種對動力煤強大剛性需求在未來一段時間存在，何況沒人能夠預測今年冬天是否寒冷。

有專家形容，我們距離全球大通膨只差一個寒冬，北半球有些地方最近下了第一場大雪，比往年提早十幾天，因此研判今年會是寒冬，一旦冬天很冷，原油、天然氣、動力煤的剛性需求再大增，絕非某個國家可以打壓，因而不管產業面囤積及金融面炒作都難以遏止。

萬寶投顧蔡明彰強調，隨著新冠疫苗施打普及率提高，明年各國都會放寬各項管制，鬆綁邊境管制，恢復生產活動，著重經濟成長，並且與病毒共存，於是相關產品剛性需求將增加，存在逢低的投資機會。

PVC及EG期貨大跌，但週三台塑(1301-TW)、東聯(1710-TW)股價沒什麼跌，但最近都漲了一波，說明市場看好剛性需求。

萬寶投顧蔡明彰強調，大家都聽過劣幣驅逐良幣的故事，當一個政府發行劣等硬幣，過去舊硬幣的成色較好，引發民眾大肆收集良幣來套利，劣幣驅逐良幣就是通膨下民眾囤積的行為。

上次全球大通膨發生在2007～2008年，基本金屬全面創歷史天價，各國硬幣都是由銅、鎳、鋅基本金屬混合鑄成。

台灣1元硬幣含銅量92％，以當時銅價計算價值達1.26元，超過硬幣本身購買力，更早年代發行的1元硬幣含鎳比重高，以當時鎳價計算的價值高達1.8元，因而良幣遭民眾囤積，市面缺少硬幣，政府再發行新硬幣，但通膨考量成本，因而充斥劣幣。

我們不鼓勵囤積，但產業面合法的囤積司空見慣，生產廠商正常使用100噸基本金屬原料，但大通膨時採購200噸，多出的100頓就是囤積，編制財報出現庫存利益，EPS上升，股價會漲，若轉手出售有收益，EPS及股價也會受惠。

原本大家沒注意，中國政府打壓反而出現劣幣驅逐良幣的囤積風潮，未來會野火燎原，工業之母的全球銅庫存已降至1970年以來最低，難道是剛性需求這麼強，還是有人囤積。生產電線電纜的華新(1605-TW)、銅箔的金居(8358-TW)、導線架的順德(2351-TW)，都採用大量銅原料來生產，在未來銅價看漲比生產銅片的第一銅(2009-TW)更受惠。

最令人感受通膨壓力是農糧價格飆漲，2008年麵粉、沙拉油大漲，全台逾600家糕餅店倒閉，同時麵包漲價20％，近一年黃豆漲16％、玉米漲32％、小麥漲18％，加上化肥、甲醇、尿素今年漲逾30％，農糧壓力鍋即將爆開，與一般民眾最息息相關的飼料、食品明年大漲價。

萬寶投顧蔡明彰強調，近來農糧相關的台肥(1722-TW)、龍燈-KY(4141-TW)、東鹼(1708-TW)、興農(1712-TW)、惠光(6508-TW)都有股價熱身跡象。

台肥是國內肥料市佔率最高者，高達70％，今年上半年EPS 1.54元，全年估3.2元，本益比21倍，波段漲幅已達三成。在上次農糧大通膨的2008年，半年間從70元漲到161.5元，漲升1.3倍，同時161.5元，也是台肥上市以來天價。

東鹼為國內鉀肥大廠，營收占比45％，另外，散裝輪輕便型船隊營收佔25％，純鹼佔20％，今年散裝輪及純鹼的利潤很好，上半年EPS 0.8元，超過去年全年的0.76元，全年估1.8元。

由於肥料屬於農糧產業，有景氣落後特性，上次農糧價格大漲，東鹼2007年EPS 2.31元，2008年成長到3.54元，但其他行業2008年金融海嘯獲利衰退甚至虧損，東鹼股價在2008年，半年間由20元漲到78.2元，大漲2.9倍，成當時大通膨的意外黑馬。

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