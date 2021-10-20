小英政府持續能源轉型政策 綠電、新能源股大躍進？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，鴻海(2317-TW)科技日，三巨頭駕著新款電動車亮相，可惜股價不給力，包括鴻海、裕隆(2201-TW)、鴻準(2354-TW)、廣宇(2328-TW)、美琪瑪(4721-TW)、乙盛-KY(5243-TW)、康普(4739-TW)全都收黑，不過並不是MIH前景不看好，而是個股近期已漲多或創波段新高，股價趁利多修正。

像是10/8推薦的美琪瑪，股價從114.5元漲到132元，已漲逾15％，股價型態依然維持強勢；10/15才推薦的康普股價也漲逾7％，康普9月營收創單月新高，目前稼動率維持高檔，今年底前鎳、鈷系材料還將分別擴產40％、300％，在全球力推電動車政策及金屬價格續漲下，中長線營運動能強勁。

歐盟已宣布2035年開始禁止銷售搭載內燃機的新車，美國也規畫2030年電動車銷量必須佔新車銷量的4成，尤其最近全球能源危機升高，乾淨能源的需求呼聲越來越大。

繼中國大陸限電之後，現在印度也傳出電力岌岌可危，北方邦每天停電已達14小時，印度電廠平均煤炭庫存已從12天陡降至4天，日本電價也已創九個月來新高，歐洲天然氣價格更自今年以來漲了600％，相關替代能源包括太陽能、風力發電、儲能系統近期都極為搶手。

像是太陽能模組廠元晶(6443-TW)，近期受惠美國抵制新疆多晶矽材料輸美，及嚴審東南亞廠規避關稅而轉單暴增，看好太陽能發展趨勢，元晶早在上半年就投資7.5億元在新竹興建大尺寸電池產線，最近再加碼10億元擴建屏東廠二期高效能太陽能模組產線，預定明年第四季投產後將可增產50％，達1.5GW。10/12和大家分享元晶，股價獲利逾8％，法人連五買，股價持續上攻年線，隨轉單效應顯現，營收將再升高。

台肥(1722-TW)雖是原料廠，但肥料化工技術強化，旗下電子級化學品已打入太陽能、半導體、LCD產業鏈，法人自9月中以來持續買超逾23,000張，股價經整理後也有望再走強。其他相關個股還包括上緯投控(3708-TW)、永冠-KY(1589-TW)、達能(3686-TW)、茂迪(6244-TW)、漢翔(2634-TW)。

能源危機確實要盡快解決，一旦處理不好，就可能造成通膨加劇，因為明顯感受到通膨壓力而啟動升息的國家已經有13個，包括紐西蘭、韓國、波蘭、智利，甚至非洲的衣索比亞。

萬寶投顧陳子榕指出，當然外界最關切的依然是美國聯準會的態度，預期11月減債開始之後，外界會更聚焦在通膨表現，市場預測美股接下來波動會加大，因此還是要提醒大家做好資金控管，嚴設停損停利，並將資金布局在產業前景明朗、業績增溫的潛力股，才能安心獲利。

聯合再生(3576-TW)為太陽能廠，適用2021年躉售費率的太陽能系統案廠下半年紛紛動工，推升模組需求轉強，加上全球能源危機及美國抵制大陸太陽能產品，聯合再生轉單已爆滿至明年首季，產品報價也一路走高；在儲能事業方面，台南儲能AFC專案9月開始貢獻營收之外，聯合再生也順利標下台灣最大單一案場「台電南鹽田儲能系統」建置案，亦打入中南美洲大型電腦設備廠供應鏈，第四季營收將大躍進；此外，轉投資的倍利科技成功開發出AI醫療影像分析產品，明年亦將挹注營收。

安集(6477-TW)為太陽能模組電廠，第三季營收季增6％，上半年受疫情及原物料上漲影響，併網速度減緩遞延，由於併網期限將至，第四季出貨量將大幅推升，單月營收可望回到2億元以上水準；受惠全球綠電政策火熱，以及中國限電影響，安集加快建置太陽能案場，目前已有81.7MW(百萬瓦)，估年底前達90MW、明年100MW，而美國太陽能產品反規避調查，亦有望迎來轉單效應。

界霖(5285-TW)受惠全球車市復甦，導線架供不應求，產品報價不斷調漲，第三季營收16.15億元，年成長高達62.1％，累計前九個月營收亦創同期新高；各國政策力推電動車和白色家電，IDM大廠紛紛改簽長約預訂產能，為滿足訂單，高雄、蘇州、濟南廠今年都有新產能加入，將推升業績季季成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險