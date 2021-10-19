蔡明彰觀點：全球大通膨不炒黃金 改炒比特幣、基本金屬

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股的多空關鍵字都是通膨，全球性通膨的力道及持續時間都將超越原先預期，目前最新研判通膨維持高檔的情況還會維持一年，美國CPI維持在4～5％水準，台灣CPI將站上3％，各種工業及民生物品將短缺，台股已連漲三年，2019年漲23％、2020年漲22％、2021年迄今漲13％。

台股2022年即使再漲，也會漲幅縮小，然而影響股市的因素不僅通膨，還有其他複雜變數。

上週美國發布的企業財報，銀行、工業股第三季的獲利優於預期，帶動道瓊指數重返3萬5千點，目前距離歷史天價僅1％幅度，這顯示身為全球股市龍頭的美股並無修正或走空風險，台股也不需要過度擔憂，本週季線反壓17,100點有待克服，只要美國科技股財報也優於預期，連動台股仍有反彈空間。

美國新冠疫情以來已印鈔逾10兆美元，債台高築，負債28兆美元已遠超過GDP的21兆美元，美鈔不值錢，貨幣貶值說穿了就是通膨作祟。

舊時代對抗美元貶值要買黃金，但這二年黃金沒漲到，目前每盎司1,767美元，較年初高點2,072美元下跌15％，但新時代的比特幣目前6.2萬美元，較去年初的3,200美元大漲18倍，比特幣宛如打不死的怪物，上半年高點6.5萬美元後，中國全面打壓，宣布比特幣為非法金融資產，並禁止挖礦，致使比特幣跌到2.8萬美元，腰斬有餘。

中國為何打壓比特幣？表面挖礦耗電，實際上，中國民間大量資金外流的管道正是比特幣，在川普時代美國也對比特幣不友善，主因共和黨金主是華爾街銀行業，如果比特幣合法，將吃掉傳統金融業版圖，於是銀行業積極遊說政府，不可核准比特幣ETF，但近來美國SEC將核准第一支比特幣ETF上市，10月19日在紐約交易所上市，並不直接持有加密貨幣，而是投資與比特幣業務有關的公司，例如電動車特斯拉持有大量比特幣，及挖礦區塊鏈有關的公司。

萬寶投顧蔡明彰強調，為何在這個時點核准比特幣ETF？恐怕美國政府考量通膨惡化，使聯準會很快縮減QE。核准比特幣ETF，使比特幣持續作為中國資金外流的地下管道，可以接收熱錢。

以往模式是美國印鈔換取中國生產的廉價商品，最後減債升息回收美元，把通膨爛攤子留給中國承擔，現在有比特幣新武器，中美之間金融戰爭升級了，若核准第一支比特幣ETF，將來就有第二支、第三支ETF，表示傳統的基金及保守的養老基金都可投資比特幣，後續的反應恐推升比特幣漲到8至10萬美元。

特斯拉年初創天價900美元陷入整理，但近來漲回843美元，離天價只有7％一步之遙，很多人認為是電動車題材，更可能是比特幣概念，2月特斯拉公布持有比特幣15億美元，成本比特幣2.8萬美元，財報未顯示特斯拉減持比特幣，因此最近漲到6萬美元，特斯拉潛在獲利已達新台幣400億元。

沒想到美國取代中國成全球最大比特幣挖礦國，今年5至8月挖礦活動量翻了一倍多，佔全球挖礦的35.4％。

挖礦需要顯卡，台廠顯卡居世界龍頭，因而近來板卡族群藉著比特幣題材股價大漲，從技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、華擎(3515-TW)到投機的撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW)等。

的確，相關板卡的營收有恢復成長現象，以技嘉為例，中國6月禁止挖礦，7月營收滑落至82億元，年增僅1％，但9月回到127億元，創歷史新高，年增60％，說明少了中國的挖礦，馬上美國補上來，因而整體顯卡銷售谷底回升。

股性投機的撼訊，月營收從7月4.49億元，回升到9月8.41億元，麗臺從6月6.74億元回升到9月7.58億元，全球大通膨在未來引爆大投機。

挖礦區塊量炒熱NFT(非同質化代幣)，元宇宙商機爆發，首先帶動的是VR，宏達電(2498-TW)是VR領域台廠的先驅，因而股價週一攻上漲停，宏達電上半年EPS虧損1.93元，顯示通膨大投機才是主因。

萬寶投顧蔡明彰強調，通膨投資人不炒貴金屬的黃金，但這次會炒基本金屬，由於歐洲的天然氣、中國的煤炭大漲而缺電，許多基本金屬生產商因缺電而減產，倫敦金屬交易所基本金屬指數刷新天價，錫創歷史新高，鋁、鉛分別13年及14年新高，今年來銅現貨漲35％，鋁更漲60％，鋅漲40％，這部分的投機行情方興未艾，台股尚未具體反映，只有漲銅相關的第一銅(2009-TW)、華新(1605-TW)、華榮(1608-TW)，但副業生產銅箔的金居(8358-TW)也受惠。

美國最大鋁生產商美國鋁業AA公布上季財報，上週五大漲15％，今年來狂漲118％，並預告未來鋁產量不足。

大成鋼(2027-TW)在美國有鋁捲板工廠，同樣概念但股價都沒動，但自家集團大國鋼(8415-TW)自10月來大買大成鋼，並決定未來一年斥資50億元買進大成鋼10萬張股票，顯然有隱藏的長線利多。

鋅價大漲但副業生產鍍鋅鋼捲的燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)分別佔營收41％跟56％，本益比低於10倍，遭嚴重低估，鋅價大漲但中鋼(2002-TW)11月盤價持平，燁輝、盛餘的鍍鋅鋼捲利差將擴大。

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