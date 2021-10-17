電危機下: 航運憔悴 太陽能類股將大放光明？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)法說釋出正面訊息，除了第三季毛利率回升，EPS 6.03元優於市場預期，對於外界擔憂的庫存調整、砍單影響，直接打臉證實吃緊狀況一路到明年；至於三星嗆聲要彎道超車台積電，台積電更是信心十足，不但強調N3/N3E技術仍是最佳PPA(效能、功耗及面積)，而且直到2025年以前，台積電的技術仍將保持領先地位。台積電法說釋出利多訊息，週五(10/15)收600元，難得一見大漲4.7％，激勵台股收16,781點，漲393點，成交量2,840億元，本週週線收紅140點。

最近大陸限電政策和山西水災讓全世界相當緊張，不但供應鏈可能成為下一個受災區，即將來臨的冬季更可能讓能源危機更加升高，進一步加劇通膨。尤其油價今年以來已經漲了6成，天然氣價格更是翻倍，能源問題已迫在眉睫，顯然，乾淨能源將成為拯救世界的英雄，相關的族群包括太陽能、離岸風電、電動車未來需求勢必大增。

美國每年太陽能裝置量約18至20GW(10億瓦)，其中，約85％仰賴陸企，偏偏美國又針對新疆太陽能材料多晶矽制裁，同時調高東南亞地區關稅防止大陸鑽漏洞，因此，國內前兩大太陽能廠元晶(6443-TW)、聯合再生(3576-TW)最近訂單爆滿，除了原定輸美的訂單增加，許多新客戶紛紛找上門，訂單能見度已至明年第一季。

元晶(6443-TW)上半年積極擴產，除了7.5億元在新竹興建大尺寸電池產線，近期再投資10億元於屏東廠二期擴建高效能太陽能模組產線，預定明年第四季投產後將可增產50％，達1.5GW。10/12為大家推薦元晶，股價漲幅8％，法人近期持續偏多操作，股價有望站穩半年線繼續上攻。

聯合再生(3576-TW)則為目前台灣輸美太陽能產品的最大廠商，新客戶產品最快明年第一季就會出貨；而聯合再生轉投資的倍利科技，成功開發出AI缺陷影像分析產品，預計明年貢獻營收，聯合再生也將進補。而依據IEA分析除果全球要在2050年前淨排，必須每年投資乾淨能源4兆美元至2030年才有可能實現，相關族群前景相當可期。

萬寶投顧陳子榕指出，台股量能持續萎縮，9月交易量3,656億元比8月大減兩成，導致9月證交稅首度跌破200億元。雖然交易量銳減，但融資水位同步減肥，台股目前基本面強勢健康，本益比和現金殖利率表現仍是優等生，因此大盤在震盪整理過後仍將有所表現，目前選股不選市，只要掌握產業前景趨勢和進出點位，仍可穩穩獲利。

但提醒大家的是，為了紓解塞港問題，美國政府已經決定繼長灘港之後，洛杉磯港也要24小時開放，包括沃爾瑪、聯邦快遞、優比速等公司也將配合全天候營運，預料塞港問題會越來越緩解，因此航運族群近期仍偏保守看待。

安集(6477-TW)為太陽能模組電廠，第三季營收季增6％，上半年受疫情及原物料上漲影響，併網速度減緩遞延，由於併網期限將至，第四季出貨量將大幅推升，單月營收可望回到2億元以上水準；受惠全球綠電政策火熱，以及中國大陸限電影響，安集加快建置太陽能案場，目前已有81.7MW(百萬瓦)，估年底前達90MW、明年100MW，而美國近日展開太陽能反規避調查，亦可望迎來轉單。

康普(4739-TW)為台灣最大正極材料上游製造商。受惠電動車需求大增以及金屬價格上漲，康普9月營收6.6億元，年增37％，創單月營收新高；康普四大產品線中以動力電池最關鍵，營收佔比48.95％，主要提供硫酸鎳、硫酸鈷給日韓電池前驅體和電池芯業者，由於訂單暢旺，稼動率持續高檔，年底前鎳、鈷系材料還將分別擴產40％、300％，預料將帶動營收獲利大幅成長。

順德(2351-TW)為導線架廠，主要客戶英飛凌(Infineon)馬來西亞廠復工、意法(STM)也開發出新的車用產品，預估順德第四季營收將較第三季成長；順德今年已多次調漲價格，並投資25億元於南投建廠，新產能預計11月開始陸續貢獻營收；此外，大陸「十四五」規劃10兆元人民幣發展第三代半導體，順德主要客戶群都積極參與第三代半導體發展，未來將為順德營運再添動力。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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