投資總鋪師：全球通膨惡化 台股的危機與轉機

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭指出，中國公佈最新生產者物價指數，創下26年以來最大漲幅。中國有世界工廠之稱，中國漲電價增加生產者成本，最終還是轉嫁給消費者，而油、電兩者互為替代關係，缺電也造成油價高漲，通膨壓力強化了政策緊縮的預期。

Fed無論是11月或12月宣布QE退場，都已先在股市造成動盪。美股四大指數跌回半年線附近，整理姿態算強，日、韓股市已先後跌破年線。在QE即將退場的預期下，美元最近創下一年多新高，熱錢撤出新興市場，台股也難置身事外。

過去13個交易日外資就大賣台股1500多億，等於一天賣超百億元以上，導致大盤往年線回測，理論上年線會有強勁支撐，上周大盤最低到16162點之後，拉出下影線就是明顯的例子。不過現在市場人氣退潮，日均量降到約2500億，無量大盤反彈不起來；而月、季線目前正快速下彎，分別在17000點與16800點形成二道關卡。

萬寶投顧王榮旭表示，台股權王台積電(2330-TW)已先跌回年線，法說會訊息正面，若能反應利多大盤將向上挑戰月、季線反壓；反之若利多不漲，大盤將再往下回測年線，台積電的走勢等於是對台股的仙人指路。

危機也是轉機，台股從18034點回跌到16162點，波段下跌近2000點，10月以來大盤加速趕底，上市櫃融資大減超過200億元，若往年線以下回測，爆出大量讓籌碼一次換手，年底到明年第一季台股將有千點以上的反攻行情。尤其QE若正式退場，就是Fed確認美國景氣復甦的訊號。

美國是台灣最大出口市場，受惠程度高，前一次QE退場台股也是先跌後漲。2014年元月Fed宣布QE退場，當年台股大漲8%，電子指數漲更多達20%，傳產逆勢下跌5%，後QE時代選對跟選錯股票會差很多。

萬寶投顧王榮旭強調，短線行情盤跌趨勢不變，個股應該多看少做，即便電子籌碼還是優於傳產，但電子強勢股如漢磊(3707-TW)、晶宏(3141-TW)及晶焱(6411-TW)皆出現大震盪拉回。

題材股太陽能、風力發電及比特幣概念股連續性也不足，傳產強勢股化工永光(1711-TW)與中華化(1727-TW)大跌；塑化股台聚(1304-TW)、華夏(1305-TW)與亞聚(1308-TW)也急跌，油價上漲的利多已經鈍化。

只剩貨櫃與鋼鐵，這波最弱的傳產兩大族群出現跌深反彈，不過搶短手腳必須要快，因為這兩個族群上檔層層套牢反壓。而中國限產粗鋼三成，對於鋼鐵看似利多，但第三季中國早就有限產鋼鐵政策，鋼價也未大漲，這次能否拉抬鋼價，還是一個問號。

創下一年新低價的鐵礦砂，隨著中國再度限產鋼鐵需求會更低，載運鐵礦砂的散裝輪的裕民(2606-TW)與中航(2612-TW)連續大跌3天破底，在貨櫃輪與鋼鐵先前已經大跌破底之後，散裝輪補跌的壓力越來大。

電子股可以留意車電股的買點，因為台積電第四季挪用產能加速生產車用晶片，車用導線架順德(2351-TW)與界霖(5285-TW)因此受惠，股價已經領先轉強；法人也回補車用二極體強茂(2481-TW)與朋程(8255-TW)，似乎底部已有所支撐。

另外，伺服器博智(8155-TW)、健策(3653-TW)及奇鋐(3017-TW)，更是這波投信不離不棄的股票，前期專欄分析看好進可攻退可守的泰鼎(4927-TW)也是被投信認養起來，

最近股價逆勢創下收盤新高。這波投信在低檔回補的股票，值得大家好好研究。

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