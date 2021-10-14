死後世界擠爆想要塔位先排隊 從香港現況看台灣另類不動產商機

【撰文／陳澤樂】

香港，是全球人口密度最高的城市之一，因為地狹人綢被列為全球房價最高之首，連6平方左右的空間，也讓人爭先恐後的爭取，棺材房，天台屋，劏房…問題多，居住環境差，費用亦不便宜。

香港的生活成本高昂是眾所皆知的事，依據全球最大人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）每年針對 400 多個城市所做的研究，香港至2020年為止，連續三年蟬連「生活開銷最高」城市的第一名。

死後世界擠爆 想要塔位先排隊

這個現象不止反應在高不可攀的香港房價上，香港的骨灰龕位價格也一樣驚人一個普通的私營骨灰龕至少要25萬港幣起跳，而且還往往一位難求。香港目前每年約有5萬人去世，但可供放置骨灰的合法龕位，預估到2023年還短缺40萬個，所以香港一個往生者為了一個公營骨灰位，等上4年是很普遍的現象。

而港府自2017年6月開始推行的「私營骨灰安置所條例」原意雖是要導正以往私營安置所缺乏管理

造成的問題與糾紛，但因審批嚴格，實施4年只發出6張牌照，一些未能符合條例的私營骨灰安置所必需限期結束營業，使得原先放在這些地方的先人骨灰需要遷出另覓處所安置，粗估屆時又將有10萬多骨灰無處安置。種種現象，也讓香港人歎「生時上唔到車，死後上唔到位」。

香港喪葬問題至今仍難解，台北市港澳商業協會高展文理事長有感而發

面對香港越來越嚴重的喪葬墓地不足的問題，台北市港澳商業協會的高展文理事長有感而發現居台灣的香港移民已有60萬人左右，未來，不論是身處台灣或香港，當面對無可避免的最後一哩路時，希望能在臨近香港的台灣，為港人尋求一個讓先人長久安息的寶地。

基於服務香港鄉親的精神，並經過多方評估，他選中了位於苗栗的「福祿壽生命藝術園區」推薦給香港鄉親是基於下列幾項理由：

1.「福祿壽生命藝術園區」是政府公辦民營的殯葬園區，受政府監督合法經營，並提供一站式

的高品質殯葬服務葬儀與安置不需多處奔波。

2. 價格公開透明，且土地、建物皆有產權 ，保障往生者的「永久居住權」。

3. 配合信託基金，無需擔心未來整建經費。

4. 先進的藝術景觀設計，不是墓地而是藝術公園。

5. 交通方便，園區臨近後龍交流道與苗栗高鐵站，方便後人前來追思祭拜。

綜觀上述，在台灣這片美麗寶島生活的我們，除了該感到慶幸以外，也該注視到隱藏的危機同樣的地狹人綢，逐步往高空發展的建築物，現在的香港現況，即將成為台灣的未來。從近期的預售屋市場熱銷的情況來延伸，即使在政府出手干預，打房政策之下，仍然每每推出的建案都能快速完銷，就能看出民眾對於擁有房產的渴望。

「鳳凰藝術園區」一期喜悅帝寶Villa總戶數2530戶中，港澳商業協會已預訂1000戶，建商保留1000戶俟完工啟用後自售，目前僅剩500戶，以優惠價格開放預購。另外，園區完工後第二期建案，已再預留1萬戶給予港澳商業協會，專門提供給港澳同胞先人安息之用。光是在這片土地上的人民需求，再加上在台港澳居民的長輩先人即將移入的數量，二年後完工的喜悅帝寶Villa，勢必一戶難求，房價也將水漲船高!對房地產敏銳度高的客群，嗅到未來宅的無限商機，在本案輔一推出就已經詢問度爆表，形成熱潮!

鳳凰藝術園區 喜悅帝寶Villa

「鳳凰藝術園區」總面積約11公頃，全區採低密度開發，建物使用面積僅10％，公共設施6.1公頃中，打造藝術公園與600坪美術館及家屬休息中心，鳳凰藝術園區一期喜悅帝寶Villa佔地567坪，預計2年內完工啟用，總戶數2530戶。

因應社會變遷與實際需求，家屬不再是租用塔位，而是可以購買住宅，因此以「喜悅帝寶Villa」永世豪宅為訴求，其特色就是打破傳統只租不賣的窠臼，首開全國先例可由往生者家屬以購買方式，取得土地、建物的所有權和永久使用權，並有信託基金處理將來重新整建的經費。無論是在保障性，或是居住品質的大環境要求，都跟我們現在住的規格一樣，甚至高於陽宅豪宅別墅的水準。

「鳳凰藝術園區」於9月29日上午，在苗栗縣長徐耀昌率相關局處長官與福祿壽園區董事長林睿紳團隊共同主持動土典禮，預計兩年完工點交。

買房子比租塔位划算 信託基金重建規劃

我們現在住的房子，大多數人都選擇用買的，為什麼? 因為擁有自己的產權，不僅保值將來還能夠增值，尤其現今低利率時代，租房子等同替房東繳房貸，產權也不是自己的，到最後房子還是房東的，房東如果不續租給你，就要另外再找房子租。「租不如買，塔位亦是如此」，現今只有使用權，使用年限到期，就跟租房子一樣，只能選擇付費再續租或是搬家。

「鳳凰藝術園區」提供全新解決方案，是全台唯一提供「永久居住權」墓園的先行者，也就是將土地及建物所有權過戶給消費者，提供民眾居住權益保障。

並仿傚歐美國家，房屋點交時繳付一筆重建基金，交付信託管理，當未來房屋老舊需要重建時，住戶無需另外再付費，而剩餘的資金繼續貲息，永久循環，這樣才能永久住在這裡，擁有「永久居住權」。

藝術+景觀+建築 未來安居之地

鳳凰藝術園區結合了「藝術，景觀，建築」三大元素，延請三位大師設計、規劃、監造。整體環境特別邀請由「楊英風美術館的館長王維妮老師」作藝術指導，打造600坪美術館及家屬休息中心，景觀由吳榮心老師設計數千坪的公園，建築物則延請陳賢秋建築師為鳳凰藝術園區打造頂級的建物，以Villa渡假中心的風格設計建造。

自己要住的豪宅空間，另有獨立並且寬敞的中庭花園，佔地567坪的帝寶Villa，每間豪宅16坪，共11間，享有獨立隱密的378坪中庭花園。

未來眾多的子子孫孫，家人朋友前來探訪，讓他們能自在的享受優雅舒適的環境。必需有廣大的公共空間，所以規劃6.1公頃的公共設施，保留3.8公頃的綠地，綠覆率高如生態公園。

更重要的是，住戶擁有「永久居住權」，未來可以永久循環重建，方能百年無憂，永久長住。