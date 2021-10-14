【撰文／楊惠宇】

俗話說「福無雙至，禍不單行」跌跌不休的航運股，久盤後遇大盤整理隨盤勢開始出現修正，加上原本熱絡的運價因中國限電出現雜音，雙重打擊下股價紛紛再度跳水破底，「能耗雙控」減少自家製造業產能的政策，除了衝擊各項電子產品的生產以外，也間接造成國家出口貨物減少、對貨櫃航運的需求降低等等影響，由於影響範圍比一般投資人預期要大，也讓全球股市增添不確定性。

9月30號上海出口集裝箱運價指數(SCFI)，從去年起連漲20週後首次出現跌幅，最終收4,614.1點，較前一週4,643.79點下跌29.69，跌幅0.63%。這個消息在投資圈迴響很大，但其實真的衝擊航運股獲利的情況很小，因為航運公司在運貨時，還會額外收取一筆GRI附加費用，且這個費用沒有因此而降低，所以能夠吸收航運公司短期的獲利衝擊。

股神巴菲特有句名言「別人恐懼我貪婪」，當恐懼到了一定程度時，所有的利多都無用，而些微的利空就會被放大解讀，航運股今年獲利大好己當不了護身符，9月營收小跌則引起驚濤巨浪，此波運費下跌，除了因限電影響外，還有每年固定的「中國十一長假」間因假期間造成的生產減少，一般來說航運股7～8月最旺，9～10月為小旺，依照過往十一長假前一週的SCFI指數皆為下跌，幅度約-1.5～-2.7%，此次則為-0.64%，以長假加上限電雙重影響下，實則影響己比往年小，換句話說運費下跌為「正常現象」，只是太多籌碼陷於其中，一有風吹草動就引起波動漣漣。

貨運三雄超跌

航運利空消息不斷，沒有影響到基本面，但卻重擊了股價，長榮(2603)跌破百元大關，但從獲利表現來看，第一季EPS 7.04元、第二季EPS 7.98元，上半年表現超過15元，第一季營收901億、第二季998億、第三季1449億，第三季還是大勝前二季，以此數字來看，即使接下來在運費方面出現動盪，百元價位以下明顯超跌。