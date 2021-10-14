全球發展新能源 這類股長線有機會？

【撰文／陳子榕】

大陸能耗雙控攪動市場尚未停歇，雙十連假期間又傳出大陸山西暴雨，導致60座煤礦停產，A股煤炭板塊因此整體重創收跌4.24%，大陸官方雖然緊急下令蒙古72處煤礦大量增產，但中國動力煤現貨價格還是直接飆破1,850元人民幣的歷史新高，而全球指標澳洲新堡(Newcastle)燃煤價格也來到每公噸202美元，幾乎是2019年底價格的3倍。

除了煤礦價格，全球原油、天然氣也持續創高，加上OPEC+決議不增產，如果今年冬季反聖嬰現象讓天氣更寒冷，原油天然氣需求將再進一步擴大，推升價格，相關的塑化族群股包括台塑(1301)、台塑化(6505)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)第四季股價將有望跟著水漲船高。

而這一波全球能源危機，與全球正在力推的碳中和政策其實是互相箝制拉扯，要突破僵局勢必要發展新能源，配合企業ESG永續經營的發展方向，包括風力發電、太陽能、電力管理、LED等綠電能源概念股都將是明日之星，像是上緯投控(3708)、永冠-KY(1589)、世紀鋼(9958)、元晶(6443)、碩禾(3691)、聯合再生(3576)、國碩(2406)、太極(4934)、永崴投控(3712)。

受到國際原油價格拉抬的還包括棕櫚油，十月期貨價格也升至歷史新高，相關的糧食價格包括小麥、糖、乳製品也都節節走升，影響所及農糧概念股也都可望受惠，像是台肥(1722)，受惠國際尿素價格創十年新高，預估第四季尿素價格繼續走揚，台肥今年轉投資獲益估達28.5億元，明年預估有33億元。

10/1為大家推薦台肥後股價漲幅逾11%，股價創新高後近日拉回，但法人持續敲進，9/23以來已買超近19,000張，在通膨效應持續下，加上台肥租賃收益，股價有望再登高。其他包括龍燈-KY(4141)、東聯(1710)、興農(1712)、味全(1201)股價也都有表現機會。