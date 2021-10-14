大盤弱勢反彈 Q4如何布局？

【撰文／王榮旭】

大盤從16162反彈到十日線16800後上不去屬於弱勢反彈，在盤跌之下不排除回測16162，最差狀況是失守萬六大關，就不排除回測5月低點15159，屆時3000點跌幅將有機會醞釀新一波大反攻行情，時間點估落在今年底至明年初。油價上漲導致通膨壓力增加，QE在11月開始退場機率大，FED敢將QE退場代表對於經濟復甦有信心，因此QE退場不見得對股市完全是壞事，熱錢撤出美元指數轉強，台幣走貶有利出口，美國是台灣是第一大出口市場，距上一次QE退場時間是2014年元月，當時經過10個月時間才完全退場，儘管熱錢撤出但最終仍反映經濟基本面，當年加權指數漲8%，電子指數大漲20%，傳產指數則下跌5%，尤其鋼價、運價已見反轉，美元走強更不利以美元計價的原物料股。

泰鼎受惠中國限電轉單，投信低檔布局

對於QE退場後的選股策略仍是以中小電子優先，倘若美元走強外資要調節仍優先選大型權值電子如台積電、聯電。行情回穩時，可鎖定業績成長，且法人買進的中小型股布局，近期中國多地實施限電措施，對於PCB產業影像較大，估計中國缺電問題短時間仍未解，泰鼎(4927)生產基地位於泰國將有望受惠轉單，9月營收11.3億，月增9.45%，年增26.39%，加上三廠已在第三季完工開始量產，目前規劃安裝五條生產線，總產能增加三到四成，主要出貨mini LED 電視背光源板、汽車板，估計Q4營收將開始逐季成長，今年上半年獲利2.34元，全年估7元，投信自9月默默吃貨，9月至今已買進6289張，目前本益比僅10倍，加上今年都還沒漲到基期相對低，進可攻退可守。