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世界唯一「反塔利班」之國？塔吉克與阿富汗變天之戰

特斯拉領漲 電動車是明年主軸？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

美國四大指數創高後回檔，目前在半年線與年線尋整理，對於近期國際利空頻傳，加上油價狂漲，市場預期通膨可能提前到來，導致QE提前退場。加權指數反彈至十日線後續跌，未來不排除往年線16000尋求支撐。雖然指數自9月中旬17500回檔約1000點，跌幅不到一成，但個股跌三到四成比比皆是。櫃買指數相比大盤更早回測年線，先前提醒中小型電子以及漲多的傳產股不宜以波段角度看待，搶短反彈者更要嚴設停損。但指數回到16350~16000之間，已進入超跌區，布局首選以業績成長及低本益比股為主。

胡連9月營收雙增優於預期

特斯拉自去年9月從2318美元分割後，隨即漲到今年元月900元，後進入長達9月整理期，近期在美國指數回檔下，股價反而創下波段新高812美元，有望挑戰年初高點，這也代表自Q4起到明年，電動車題材仍是操盤重心。尤其上期推薦的貿聯-KY(3665)為特斯拉供應鏈之一，9月營收持續創高，日前又併購以145億台幣併購LEONI工業事業群，營收、獲利將有望再成長，股價剛站上年線，值得留意。同樣享有電動車題材的胡連(6279)近期同樣與美商李爾公司(LEAR Co.)簽訂合資協議，雙方將在中國揚州成立合資公司，透過產業垂直整合，胡連的連接器零組件將進入國際汽車製造商供應鏈。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1459期】

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