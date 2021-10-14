【撰文／莊正賢】

全球疫情進入後期，經濟需求強力反彈，導致供需嚴重失衡，引發物價持續上漲，即使聯準會透露年底將縮減購債規模，明年有機會升息等鷹派言論，仍無法抑制物價漲勢，尤其債市關注的長期通膨指標再度逼近7年來的高點，顯示聯準會無法控制物價上漲，壓力已原先超出預期。美國目前正面臨新的威脅，就是包括原油、天然氣、取暖用油與汽油等多項能源價格均齊步上漲，今年來原油價格已狂飆64％到7年高價、天然氣價格過去半年也翻漲一倍至7年新高。取暖用油年初來暴漲68％、汽油價過去12個月大漲近1美元到每加侖3美元之上，此外，煤價目前更位於歷史高位，這也意味未來數月通膨壓力將再度升高。

當然導火線跟中國拖不了關係，全球最大生產製造基地中國大陸迎來十一長假，卻苦了為耶誕旺季加班趕貨的廠商，自中秋節後，從南到北高達16個省分先後宣布強化實施「能耗雙控」政策，隨即啟動各種限電措施，長期目標為了淘汰高耗產業，達到碳中和，未來中國限電恐成常態，高油價、高物價下，甚至半導體產業也高通膨。

由於FED年底可能宣布縮減購債，但市場已有預期，減少購債並非的緊縮資金，市場資金依然寬鬆，經濟與企業獲利仍有利股市支撐，短期雖然有國際訊息包括通膨、恒大事件、能耗雙控、美國債務上限、景氣動能趨緩等利空測試底部，但反而要藉由利空找尋好股，上市櫃9月營收全數公布完畢，創新高的公司非常多，業績股有機會對抗通膨怪獸。