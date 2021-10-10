全球央行欲升息抗通膨 相關受惠股蓄勢待發？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，雙十連假前台股展開落底反攻，週四(10/7)三大法人同步轉多買超台股276.11億元，指數順利站上五日均線，週五(10/8)開高走低、虎頭蛇尾，終場收16,640點，下跌73點，成交量2,710億元。本週週線收紅69點，預估未來成交量仍為2,000～3,000億元水準的話，盤勢依然震盪。

不過，台股的基本面具支撐，以目前公布的9月營收來看，已經有48家營收創新高，預估9月營收創新高的家數將高達150家。接下來第四季在訂單遞延和旺季效應帶動下，相關升息受惠股有很大表現空間。

光學鏡頭大廠玉晶光(3406-TW)繼拿到蘋果iPhone全系列高階鏡頭訂單後，最新傳出蘋果新品AR/VR鏡頭也將由玉晶光包辦。為了搶攻AR/VR市場，玉晶光已投資12.6億元成立茂晶光電，現在還進一步規劃要在廈門購買2萬坪土地設廠，玉晶光已經預告明年VR鏡頭出貨將放量，三年之後非手機鏡頭營收占比會拉高至30％～40％。

玉晶光8月營收創下歷史新高，隨蘋果拉貨轉強，預估9月營收再向上，第三季營收可望挑戰新高，下半年整體營收更是翻倍。玉晶光之前遭法人賣壓，但股價依然逆勢連三天上漲收紅K，三大法人被迫同步轉買，待9月營收公布，可望打出第二支腳。

IC設計大廠聯發科(2454-TW)新款5G旗艦晶片「天璣2000」功耗表現遠優於高通5G晶片「驍龍898」20％～25％，現在市場全力衝刺5G發展，聯發科將有望攻城掠地，持續搶佔高階機種板塊。預估聯發科第三季營收較第二季成長5％左右，全年營運則維持高度成長。聯發科股價整理很長一段時間，週四收復900元關卡，投信自9月底以來買超近900張，外資也開始進貨，股價可望伴隨業績表現走揚。

相關電子股還包括景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、台光電(2383-TW)、順德(2351-TW)、鴻海(2317-TW)、乙盛-KY(5243-TW)第四季走勢也值得期待。10/5推薦欣興，股價已上漲12元，漲幅逾一根漲停板；10/7推薦的景碩，至今也上漲逾20％，法人當日大買逾5千張，景碩9月營收再寫歷史新高，載板營運動能明年持續看旺。

通膨問題造成全球股市動盪，紐西蘭已宣布升息一碼，並暗示將緊縮貨幣來對抗通膨，因此相關抗通膨概念股仍有續航力，像是台肥(1722-TW)、台塑(1301-TW)、台化(1326-TW)、裕隆(2201-TW)、國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)、興富發(2542-TW)、遠雄(5522-TW)等。

萬寶投顧陳子榕指出，中、美兩國即將舉行高峰會，其結果將牽引全球股市，台股上攻過程仍有均線反壓，建議大家要保持靈活操作，低買高賣，逢低分批布局財報業績股，才能在第四季都有好豐收。

國碩(2406-TW)受惠大陸限電措施，太陽能發展成為市場新寵兒，美國已喊出2035年全美太陽能發電占比由3％大增至40％，台灣也預計2025年太陽能裝置容量達20GW，在政策和國際趨勢推升下，太陽能營運回春；國碩近日拿到宜蘭羅東15處公有建物太陽能屋頂設備案，年發電量超過114.3萬度。外資近日買進國碩逾1,800張，未來還可望迎接轉單效應。

美琪瑪(4721-TW)今年氧化觸媒與電池材料出貨均呈現成長，加上6月以後金屬如鈷、鎳價格均較去年同期顯著成長，預期在金屬價格持續高檔以及出貨成長挹注下，美琪瑪8月營收年增113.77％，有望持續成長。在毛利率表現上，美琪瑪替觸媒及電池材料客戶取回廢料進行金屬回收，將有助於美琪瑪第三季毛利率持穩在高檔。

冠德(2520-TW)因全球通膨升溫推升土地資產需求，冠德上半年營收176.65億元，年增41％，EPS達3.85元；下半年總銷36億元的「冠德羅斯福路」、總銷12億元的三重「天晴」及總銷18億元的台中市捷運「冠德文心綻」等新案完工，加上「冠德信義」餘屋銷售及轉投資、環球購物中心等貢獻，全年營收可望再突破200億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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