聯準會將縮減購債 那些個股受害VS受惠?

撰文 陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美元指數再走升，迫使新台幣匯率週三(10/6)貶至27.97元，來到一個半月來的新低點，尤其外資現貨市場連續7個交易日賣超，讓台股上攻阻力加大，但是台股已經來到接近年線支撐位置，且融資連三日大減逾144億元，加上官股積極護盤，因此不建議投資人這個時候再大砍持股，但必須檢視手中股票汰弱留強，將資金留給第四季的強勢黑馬股，這樣勝率更大。

這一波土洋對作，外資將權值股當作提款機，但八大官股和投信反而趁回檔分批大買權值股，除了護大盤，這些權值個股業績真的閃閃發亮，晶圓代工廠聯電(2303-TW)9月營收187.51億元，創單月同期新高，第三季營收559.1億元，季增9.82％，優於市場預期且續創單季新高；鴻海(2317-TW)9月營收月增46％，也大幅領先市場預期的3成，第四季iPhone拉貨動能續強，營運將進入今年的頂峰。

另外，IC設計服務廠創意(3443-TW)有關AI及HPC的NRE已完成設計定案，並轉為ASIC(特殊應用晶片)開始量產，且CoWoS大型專案進入認列，預估第四季營收也將挑戰歷史新高。其他包括台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、南電(8046-TW)、創意(3443-TW)業績也讓外界多所期待，內資買盤持續進駐。

雖然大盤指數回檔，但台灣基本面佳，GDP也持續上修，在全球當中名列優等生，而且國內資金充裕，光是存款就有48兆元，基本面和籌碼面雙引擎催動下，不妨逢低卡位業績成長性佳的股票，才能在大盤回升時賺一波。

最近通膨問題讓全世界很有感，台灣9月CPI年增率衝高至2.63％，不但是今年第四次突破2％警戒線，年增率也創新高，受惠抗通膨題材發酵，台肥(1722-TW)大受法人青睞，9月初以來買超近17,000張，股價再攀歷史新高72元，10/1我和大家推薦台肥後，上漲已超過一根漲停板。

國際尿素價格近來創十年新高水位，讓台肥轉投資朱拜爾(Jubile)大豐收，預估第四季尿素價格會再走升，全年轉投資獲利估達28.5億元、明年33億元，再加上台肥土地租賃營收每季貢獻逾3億元，台肥的業績季季增強。

另外，散熱廠健策(3653-TW)，訂單能見度達明年上半，國際銅價居高不下，近期再反映成本調漲報價，預估第三季營收會優於前一季，第四季再上升。10/5和大家分享健策後，股價也有8％的漲幅，這就是選擇好股票並確實掌握進出點的致勝關鍵。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然外資現貨大賣台股，但期貨空單也同步大減降至約13,700口，顯示並非真的看壞台股，大盤技術面也有逐漸落底現象，在限電及油價、棉花續漲題材下，乾淨能源、塑化、紡織族群也可留意，至於航運、記憶體、PA等族群近期則偏保守看待。

台光電(2383-TW)第三季營收首度突破百億元，創單季歷史新高；台光電今年在Whitley新平台及白牌400G交換器滲透率明顯提升，同時打敗日系大廠，獨家提供美系客戶5G手機類載板等級銅箔基板，整體產能利用率高達90％，且受惠HDI終端需求應用大增，產品組合佳，今年EPS挑戰16.2元、明年估賺2個股本。

景碩(3189-TW)因ABF、BT載板需求、報價持續上漲，雖歷經大陸限電，但9月營收獲利不受影響可望創高，第四季營收再向上估季增5％；景碩今年已擴充30％的ABF及10％的BT產能，但受惠蘋果新品及英特爾、超微新平台陸續推出，因此載板缺口持續擴大，訂單已上看至明年9月，估明年底ABF產能年增44％，報價增加15％，明年EPS將挑戰12.6元。

金居(8358-TW)為銅箔材料廠，受惠加工費及銅價上漲，9月營收逾8.13億元，年增62％，連續六個月改寫單月歷史新高，上半年EPS達2.46元；金居今年高頻高速RG產品受Whitley平台指定供貨，大幅推升業績，產能持續滿載，營收將季季走高，並延續至明年推升營運動能。

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