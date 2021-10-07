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能源雙控下的台廠商機

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／楊惠宇】

中國近期動作頻頻，從雙減(減少作業和校外補習)到雙控(控制能源總量及強度)，前者只是對內部有所影響，但後者則是直接打亂全球供應鏈，範圍影響廣大，讓全球措手不及，至於中國為何要施行這種「七傷拳」般自損的政策呢？中國大陸官方給出的答案是「限制澳洲煤礦進口導致能源不足所致」，但除了電力不足負荷外，背後另外隱藏著與美國之間的互相牽制。

中國多為小型企業，且從事製造等勞力，能耗密集產業，對議價沒有話語權，一方面為接單不敢漲價，一方面又得面對美國灑錢下高漲的原物料，全球訂單湧至中國，看似風光但背後辛酸，加上大量燃煤發電製造的社會污染成本，贏了面子但輸了裡子，於是乾脆一不作二不休，用能源政策減少各廠產能，一方面強硬地改變中國市場環境、一方面讓美國通膨問題加劇，(能耗雙控)己成為全球最大變數。

石化工業報價上揚

目前大陸的塑膠(PVC)產業中，約有80%是採用電石法，而電石法生產PVC對耗電要求是相對高的，再加上大陸的石化工業重鎮華東地區(山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建)皆已祭出限電方案，對整體石化業造成衝擊，其中PVC在限電前報價就呈上漲狀態，相關泛用樹脂普遍在近幾個月都緩步上揚，如今加上限電影響產能，將更進一步拉高產品報價。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1458期】

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