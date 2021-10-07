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IC設計成主流 誰超跌低估？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

國際股市紛擾，市場擔心兩個利空風暴，其一是美國印鈔引發的通膨原因，其二是中國恒大引發的連鎖效應，包括後續中國各省的限電，對電子業來說衝擊不小，原先預期將進入旺季的電子業，下半年業績恐怕會不如預期，許多大資金撤退離場，台股也跌破8月低點，雖然指數尚未跌破5月低點，但許多個股已經率先跌破5月低點了，這也使市場開始擔心，指數是否會跟著領跌的個股走，尤其是在沒有業績保護下的公司需要特別注意，至於業績有成長，下半年、明年初仍會繼續成長的公司，我認為這邊指數跌深可以酌量布局，逢低人棄我取之。

驅動IC先跌先補漲

去年底率先起漲的IC設計族群，以驅動IC最為飆悍，領頭起漲的天鈺從去年33元開始漲最高漲到395元，險些突破400元大關，但這波回檔，股價也跌至200元以下，直接腰斬。相對於其他類股，驅動IC這波反而跌不下去了，10/5股價率先反彈回195元，當天漲停板收上季線，顯然股價超跌。天鈺從3月開始營收連續月增，且每月營收均創歷史新高，9月營收22.91億元，年增110.8%，而且不僅營收連續創高，上半年獲利也相當亮眼，累計上半年賺15.35元，尤其是Q2單季10.57元，倘若第三季就算不調漲價格，下半年仍有賺20元以上水準，股價跌到195元，略嫌低估了。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1458期】

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