台股年線有守個股超跌的先彈？

【撰文／陳子榕】

台股這一波下殺，從波段高點18,034點起跌至今週二(10/5)低點16,162點為止，跌掉1872點，今日盤中跌破前低16,248點，終場在電子權值股拉抬下，最終收16,460點，小漲52點，成交量3,282億，暫守年線，若八大官股持續進場護盤買超台股，指數可望有機會展開反彈。

美國通牒台積電(2330)、三星要上繳客戶訂單機密文件，台積電股價最近連帶受影響再度下跌回測年線，如何因應美國要求，台積電10/14舉行的法說會有更明確的答案。但從法人籌碼來看，八大官股連續四日買超台積電9,381張，投信更從8/10沿路買逾18,000張，顯然對於台積電漲價所延伸的財報效應相當看好。

全球晶片短缺一般預料到2022年下半可以緩解，但明年5G滲透率提升、數位轉型帶動HPC晶片成長，都讓半導體需求更強。國際車用晶片大廠英飛凌已預告明年車載半導體依然嚴重吃緊，客戶現在只能以長約來確保晶片，與車載相關的半導體個股中長線營運動能強勁，包括聯發科(2454)、日月光投控(3711)、順德(2351)、凌陽(2401)、欣銓(3264)，以及PCB族群。

2020年台商PCB產值已經突破兆元，今年預估全球PCB產值成長8.6%，當中載板產值成長率遙遙領先達19%。除了車用大量使用PCB，SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)3百億美元的星鏈計畫也同樣需要大量PCB。