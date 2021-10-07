【撰文／莊正賢】

現在最夯的Neflex影集「魷魚遊戲」紅遍全亞洲，上架短短一週內，快速攻佔全球 Netflix 排行榜第一名，並創下亞洲影集在該國際串流平台上首度奪冠的紀錄。故事描述一群陷入危機的人，受神秘人邀請參加一場賭上性命的童年遊戲，隨著遊戲的死亡人數增加，獎金也會不斷累積，最後的獲勝者可以贏得456意韓元的高額獎金，得到逆轉人生的機會。

台股目前的狀況類似「魷魚遊戲」的部劇情，大盤、OTC都已經跌到年線，跌無可跌，內憂外患同時接踵而來，外患來自中國限電、恆大事件、美股回檔、減少咒債等因素，內憂來自散戶的指標航運股出現融資多殺多的破底，信心不足大於基本面，在這場台股年線保衛戰的生存遊戲下，有甚麼個股有機會過關斬將逆勢走高呢？

智原明年投片量大增

IP股智原(3035)目前營運重心為NRE以及量產晶片為主，公司以往客戶為少量多樣的客戶，近年來樣少、量大的客戶已出現倍數增加。公司預估Q3營收1季增15%，其中量產晶片季增30%，IP持平，NRE衰退10%~15%，毛利率維持 50%，由於量產晶片營收比重明顯上升，毛利率維持不變主因在於漲價效應以及新量產晶片毛利率較高所致。NRE業績下滑原因公司挑選客戶產品量產能力所致，公司調高了2021年全年營運展望，預期全年營收將成長30%。