蔡明彰觀點：通膨陰影下三盞明燈：能源股、原料股、金融股

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股自7月歷史高點18,034點到近日低點16,162點，下跌10.4％。技術分析自高點跌幅逾10％是修正、跌幅逾20％就成為熊市，目前歐美股市自高點來跌幅都在10％以內，台股卻達到修正的門檻，在過去一個月，台股加權指數下跌6％、櫃買指數下跌8％，在主要國際股市跌幅領先，顯然過度反映，於是台股應該短底反彈，可是第四季的中期底部尚未明確。

南韓及日本股市自高點來跌幅也超過10％，但迄今還沒有強力反彈，高點來已下跌逾10％的陸股即將結束十一假期而恢復交易，但陸股走勢恐補跌，影響亞洲本週還有二件大事，美國參議院表決舉債上限法案是否順利化解債務危機，財長葉倫警告若違約將造成經濟危機，這絕不是危言聳聽。

2011年的債務上限僵局導致當年標普將美國評級從AAA下調，使得公債收益率急升及美國股市跌勢擴大。在美國參議院表決舉債上限前夕，週三美股電子盤翻黑，影響台股開高走低，其次，週五公布上月非農就業報告，市場估新增就業人數57萬人，只要數據不要太差，聯準會將會在10月份對外宣布縮減QE，如果聯準會收緊資金，外資必然持續賣超台股，今年來累計賣超5,700億元，雖國內游資充沛，但一時之間也擋不住外資提款。

最新民意調查中，超過半數美國民眾對國會兩黨持負面態度，拜登總統在參院表決債務上限法案之前與企業CEO會談，顯然挾企業民意施壓國會通過，因此美國不至於債務違約，第四季國際股市真正心頭大患是高漲的通膨。

彭博大眾商品指數創歷史新高，該指數追蹤23種能源、金屬與農產品期貨，目前跡象顯示通膨的衝擊已從企業生產端到民眾消費端了。

今年以來，原油、天然氣、煤炭、銅、鋁等大眾商品都出現大幅上漲，第四季再迎來普遍上漲，但價格上漲的空間及時間將受到需求下滑的牽制，因此第四季國際股市雖承受通膨壓力，但也有相關股票反映大眾商品漲價的利多，只不過進出之間要掌握低買高賣，並且與市場極端心理對作。

萬寶投顧蔡明彰強調，最近國際股市對抗通膨有三盞明燈：能源股、原料股、金融股。

國際油價今年來飆漲50％，布蘭特創三年高，西德州原油創七年高，華爾街投資銀行認為石油輸出國家組織拒絕美國施壓原油增產，自11月起每天增產40萬桶，若冬天寒冷，則需求將增加200萬桶，供不應求下，不排除第四季看到100美元。

另外，化石燃料的天然氣、煤炭都在創歷史天價，全球電力短缺是今年冬天的最大黑天鵝，缺電危機將重創企業生產並引發通膨惡化，國外相關的原油、天然氣、煤炭的能源股漲翻天，但台股依然慢半拍，最主要是國內電價受疫情影響而連七凍漲，其實台灣火力發電佔比82％，比中國、印度更高，半數燃煤全數靠進口，印尼49％、澳洲46％，而近幾年政府全力推動的再生能源只佔6％，由此可知，台電目前應是嚴重虧損。

國內天然氣也是凍漲，中油今年這項產品估虧損400億元，如果台灣像歐美一樣立刻反映天然氣、煤炭飆漲而電力漲價，投資人的感受就不同，在台股就會增加能源股比重了。

萬寶投顧蔡明彰強調，在這次全球能源危機，台股最受惠是載運煤炭的散裝輪，海岬型指數今年來狂漲386％，日租金漲到8萬美元，盛況直逼2007、2008年，那兩年裕民(2606-TW)EPS都大賺一個股本，不同於裕民現貨船比重較高，中航(2612-TW)以長期合約為主，船舶換約後獲利才上來，2008～2009平均EPS 14元，股價創158元天價，迄今散裝輪只有裕民獨自表現，股價站上季線，其餘仍按兵不動，主因受制貨櫃三雄疲弱不振的拖累。

塑化的台塑(1301-TW)成法人新歡，今年EPS上看10元，挑戰三年高點119.5元。漲最兇是風電相關族群，但只是題材，台灣目前不缺電，而是賠本發電，借題發揮的股票通常漲勢不持久，台股原料股迄今也少有表現，只有國際棉花創10年高，連動南紡(1440-TW)及化肥漲價帶動台肥(1722-TW)的零星個股上漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，市場焦點在美國何時通過1.2兆美元基建法案，目前民主黨內訌，溫和派參議員堅持削減3.5兆美元的社會安全法案，但激進派議員反制1.2兆美元基建不過關，鋼鐵最受惠美國基建通過，但利多遲遲未來，股價持續壓抑。

鋼鐵的兩大原料鐵礦石已跌深反彈，煤居高不下，因此鋼鐵價格沒有下跌空間，但亞洲近來仍受疫情影響，鋼價漲幅低於預期，龍頭中鋼(2002-TW)站回季線才是鋼鐵轉強訊號。

此外，通膨將在未來帶來升息，金融股實質受益，富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)、開發金(2883-TW)、元大金(2885-TW)、兆豐金(2886-TW)、新光金(2888-TW)等10月以來股價沒跌，對比大盤下跌相對抗跌，儼然成為第四季通膨陰影中的資金避風港。

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