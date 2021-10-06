指數拉出近三百點下影線 超跌股可望領先反彈？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波下殺，從波段高點18,034點起跌至週二(10/5)低點16,162點為止，跌掉1,872點，週二盤中跌破前低16,248點，終場在電子權值股拉抬下，最終收16,460點，小漲52點，成交量3,282億元，暫守年線，若八大官股持續進場護盤買超台股，指數可望有機會展開反彈。

美國通牒台積電(2330-TW)、三星要上繳客戶訂單機密文件，台積電股價最近連帶受影響再度下跌回測年線，如何因應美國要求，台積電10/14舉行的法說會有更明確的答案。但從法人籌碼來看，八大官股連續四日買超台積電9,381張，投信更從8/10沿路買逾18,000張，顯然對於台積電漲價所延伸的財報效應相當看好。

全球晶片短缺一般預料到2022年下半年可以緩解，但明年5G滲透率提升、數位轉型帶動HPC晶片成長，都讓半導體需求更強。國際車用晶片大廠英飛凌已預告明年車載半導體依然嚴重吃緊，客戶現在只能以長約來確保晶片，與車載相關的半導體個股中長線營運動能強勁，包括聯發科(2454-TW)、日月光投控(3711-TW)、順德(2351-TW)、凌陽(2401-TW)、欣銓(3264-TW)，以及PCB族群。

2020年台商PCB產值已經突破兆元，今年預估全球PCB產值成長8.6％，當中，載板產值成長率遙遙領先達19％。除了車用大量使用PCB，Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)300億美元的星鏈計畫也同樣需要大量PCB。

以單顆衛星來看所需要的PCB就達數十片，且因應傳輸的高頻高速要求及耐受±200℃太空環境的特性，技術門檻和單價相對更高，而且衛星每隔5～7年還得汰換一次；另外，地面設備User terminal當中PCB的價值也佔了一大半，因此在低軌衛星、5G發展和車用大量需求下，PCB族群營運動能十分暢旺。

個股包括景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、華通(2313-TW)、台光電(2383-TW)、聯茂(6213-TW)、泰鼎-KY(4927-TW)、騰輝電子-KY(6672-TW)、燿華(2367-TW)、金居(8358-TW)。

雖然PCB近日受到大陸限電影響產能，但PCB業者大多以調度廠區支援和庫存因應，目前整體影響幅度還不太大，而且限產情況下最有可能的方式就是反映成本，像是國內散熱雙雄雙鴻(3324-TW)、尼得科超眾(6230-TW)就已宣布調漲5％～10％，其他散熱廠鴻準(2354-TW)、奇鋐(3017-TW)、健策(3653-TW)、台達電(2308-TW)都有望跟進。

萬寶投顧陳子榕指出，9/30和大家分享鴻準(2354-TW)，就是一檔利空下驚驚漲的個股，大盤近日拉回，鴻準還是創造了相對大盤高的漲幅，目前選股方向往利空測試止穩的個股挑選。最近國際金融動盪不安，只要大家做好資金控管，掌握低買高賣的操作節奏，一樣可以享受投資的成果。

健策(3653-TW)受惠車用導線架及均熱片需求旺，整體訂單能見度已達明年上半，由於國際銅價維持高檔，近期產品開始反映報價調漲；健策7、8月受CPU市場波動表現較平淡，但前8月累計營收仍年增22％，預估第三季營收會優於前一季，第四季再升高，全年營收可望挑戰新高；大園二廠去年完工後已加入投產，並進一步提升電鍍及鍛造產能，預計明年底產能滿載，三廠也開始著手興建。

欣興(3037-TW)為PCB暨IC載板大廠，8月營收95.71億元，連續第四個月改寫歷史新高，由於整體訂單能見度高，9月可望繳出好成績，第三季有望達兩位數年成長；欣興IC載板產能利用率維持70～75％滿載，而受惠手機、筆電和電競產品進入旺季，高密度連結板(HDI)稼動率也提升至80～90％，由於需求持續暢旺，明年營運可望再推升，2023年效益更加明顯。

台灣高鐵(2633-TW)搶搭五倍券錢潮，高鐵祭出飯店、通勤等多項聯手優惠，力拼10月載客率回復7成以上水準，隨著國內疫情控制，高鐵10/13將再加開90班次，每週運行總班次將達899班次，這也是高鐵8月以來第三次增班，接下來還有雙十國慶、聖誕節、跨年等一連串假期，第四季運量可望逐月走揚；投信自9/15以來，持續買進逾5,000張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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