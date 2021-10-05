蔡明彰觀點：燃煤之急 貨櫃與散装分道揚鑣

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，這次全球能源危機，傳統化石、燃料的原油、天然氣、煤炭飆漲，持續加大通膨壓力，壓縮企業利潤，並加快聯準會縮減QE，使得台股承受空方力道，但整體上市櫃公司產業基本面仍良好，國內游資氾濫，跌深後，第四季多方將反攻。

股價永遠提前反映通膨吃掉企業利潤的利空，已提早在第三季反映，台股第三季大跌820點或跌幅4.6％，是2020年第一季新冠疫情爆發以來，最大季度的跌幅，不全然只是漲多回檔，還有部分原因對未來通膨的疑慮，也造成美股為首的全球股市，最近一季的疲弱。

聯準會看錯通膨要負擔很大責任，今年上半年歐美加快施打疫苗，使通膨上升，聯準會一直淡定認為通膨只是短暫，不急於縮減QE，以至於市場戒心鬆懈，當時聯準會判斷民眾施打疫苗後的報復性消費，下半年物價上漲將趨緩。事實卻不是如此，Delta病毒確實第三季開始壓抑消費需求，但通膨仍上升，美國8月個人消費支出PCE指數，同比上升4.3％，創30年最大升幅。

PCE是聯準會用來評估通膨的指標，為何需求減緩，但通膨仍上升？主因全球供應鏈問題，不僅晶片供給短缺，運輸無法滿足，現在最麻煩是能源跟電力的不足，這將使廣大中下游生產成本大幅增加，但終端需求減少，無法完全轉嫁成本，最終企業獲利衰退，股價當然下跌。

全球供應鏈問題最大的三部分，晶片短缺已發生超過一年，到了第四季，晶圓代工、電源管理晶片仍在漲價，台積電(2330-TW)調漲代工價格20％，聯電(2303-TW)10％，但同時PC、記憶體、面板，部分消費電子的終端需求開始下滑，一般認為，晶片2022年在漲價的空間有限，因此一正一負，整體半導體第四季區間波動，最佳策略低進高出，海運貨櫃輪漲價持續一年，自去年疫情低點來運價已狂漲5倍，市場擔心歐美需求聖誕節旺季後，運價回跌，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)盤整兩個月後，週一卻破底。

長榮及陽明今年預估EPS 40元，居然跌到百元上下。二個問題，一是上市櫃公司漲幅前十名個股，航運佔了6名，因此漲多也跌多，二是過去二個月盤整，貨櫃三雄融資減幅不大，這次利用破底徹底洗出融資浮額，上週五長榮融資大減1萬8千張，創三個月最大降幅。

週一長榮再度跌停，應是融資斷頭，通常融資大減後，具有基本面的個股將出現一波強彈，長榮第一次站上百元是5月上旬，當時融資餘額33萬張，現在已降至28萬張，減少5萬張，若再持續減少5萬張，貨櫃三雄反彈隨之而來，值得注意。週一航運重挫，成交佔比上升至30％，表示融資斷頭散戶認賠出場，卻有人趁機進場。

萬寶投顧蔡明彰強調，目前全球供應鏈短缺最嚴重是化石燃料，油價創三年高，本週石油輸出國組織將決定擴大增產規模，不排除由原來每天40萬桶再加倍，照道理國際油價會拉回，但從這次英國加油站加不到汽油，發現二個問題，內陸運輸供應不足及天然氣庫存太低，又直接支撐油價，由於這二大問題短期內無解，因此OPEC決定增產後，油價第四季仍看漲。

塑化的台塑(1301-TW)、台聚(1304-TW)、華夏(1305-TW)、亞聚(1308-TW)站在季線之上，反映油價上漲拉動產品利差擴大，號稱最骯髒能源的煤炭，第三季才開始大漲，金融市場反應激烈，澳洲動力煤價格飆上每噸200美元創歷史新高，主因全球仍高度依賴火力發電，但石油、天然氣大漲，反而使被淘汰的煤炭需求大增，澳洲、印尼、南非等產量下降助長煤炭漲勢。

最近中國大規模限電限產，說穿了就是煤炭大漲造成，中國火力發電站電力結構72％，燃煤佔半數，太陽能、風力發電佔比僅9％，中央下令今年冬天維持供電穩定，因為明年2月舉行北京冬奧，若供電出問題，丟臉丟到國際。

中國過去動力煤9成靠國內供應，近來封存不少煤礦，改向國外進口，今年冬天增加煤炭儲量，因為重啟煤礦生產緩不濟急，唯有向國外加大採購。另外，全球能源消費第三大國印度，也面臨「燃煤之急」，電廠的煤炭庫存降至2017年以來最低，而火力發電佔比高達70％，印度進來也加入搶煤行列。

結論是歐洲、中國、印度全力搶運煤炭，煤炭價格創新高，生產煤的能源股大漲，兗州煤業、冀中能源、昊華能源第三季低點來股價大漲逾1倍，台股沒有煤炭能源股，最接近的概念是載運煤炭的散裝輪，2008年5月BDI指數創1萬1千點高點天價，就是反映澳洲動力煤2008年7月創天價，當時運煤的海岬型日租金高達23萬美元，現在日租金7.5萬美元，台灣散裝輪以海岬型為主的中航(2612-TW)成本2萬美元，獲利驚人，裕民(2606-TW)整體海岬型運力最大，7成是現貨船，最能反映運價上漲。週一中航、裕民逆勢上漲，道理在此。

第四季不僅煤價看漲，糧食也看漲，小麥期貨創8年高，中國限電減少農產品產出，改向國外進口，但巴西乾旱推升農糧價格，載運黃小玉的中小散裝船，運價也欲小不易，若散裝輪龍頭裕民持續價位守在季線之上，其他散裝輪將跟進轉強。

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