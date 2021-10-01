面板 PCB利空築底 技術面優勢下可望再度發光

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，外資連續三天大賣台股573億元，週四(9/30)大盤指數暫時止穩，不過週五(10/1)又破週四低，指數反彈一天後，週五轉弱，指數有機會回測前低16,248點。雖然週三八大官股還進場買了83.8億元，政府護盤的企圖心明顯，然而美國舉債協商、QE退場及大陸能耗雙控干擾下，指數短線仍將偏向弱勢，個股操作的進出點將決定勝負關鍵。

大陸這次突如其來的能耗雙控限電，現在傳出原因在於嚴重缺電，大陸已經向俄羅斯求援供電，但十月開始，除了十一長假還有一連串的節慶消費，如果限電持續恐將造成供應鏈短缺情況更加惡化，進一步也會推升物價再上漲。

近期原物料漲勢凶猛，PVC、EVA每噸報價衝至1,420美元、3,035美元新高點，國際棉花期貨價格也站上每磅1.01美元的十年新高，而工業矽也因為大陸雲南被要求減產90％，導致8月以來價格已經翻漲300％，影響所及就是太陽能報價走升。相關太陽能、風電族群包括碩禾(3691-TW)、世紀鋼(9958-TW)、中美晶(5483-TW)、上緯投控(3708-TW)、永冠-KY(1589-TW)近期都可望受惠。

萬寶投顧陳子榕指出，除了原物料，汽車大廠也耐不住零件成本壓力，福斯汽車銷往日本車款已決定漲價，和泰汽車(2207-TW)最近也要跟漲，而萬物皆漲最怕就是觸及美國聯準會(Fed)的升息腳步。中美兩國脫鉤演出，牽動全球股市上下震盪，伴隨停滯性通膨影響，建議投資人更要聚焦在中長線產業透明度佳的族群。

台灣今年GDP年增率預測值從5.05％～6％，相當不錯，其中，半導體是最大功臣，光是台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)等台廠營收佔全球半導體營收就超過60％，遠勝韓國18％、大陸6％。

尤其美國現在很急切要發展掌控全球晶片，力促晶圓大廠在地生產，未來兩年全球將會增加29座晶圓廠，矽晶圓族群將跟著水漲船高，目前全球12吋矽晶圓廠每月供需約700萬片，預估到2025年將擴增至840～860萬片。

全球四大矽晶圓供應商日本信越(Shin-Etsu)、勝高(SUMCO)、台灣環球晶(6488-TW)、德國世創(Siltronic)目前產線都已滿載，近期簽訂的2022年長約也順利漲價，由於新增產能有限，明年矽晶圓供需會更吃緊，後年更加緊迫。

矽晶圓廠合晶(6182-TW)產能持續滿載，下半年8吋重摻晶圓換約，產品報價調漲10％以上，預估9月營收挑戰新高，第三季營收挑戰歷史次高，第四季更上一層樓；環球晶目前在手訂單已超過千億元，新訂長約6吋、8吋已漲10％，12吋調漲15％；其他相關個股還包括中美晶(5483-TW)、嘉晶(3016-TW)、台勝科(3532-TW)，中長線營運動能都很旺盛，股價更值得期待。

萬寶投顧陳子榕指出，我特別選出不受利多利空消息面影響， 技術面已築底的籌碼優勢股，給大家參考：

群創(3481-TW)受惠大陸能耗雙控限電，客戶擔心斷鏈開始回復正常拉貨，加上群創規劃年底前完成所有遞延歲修，前後段產線產能均減少，預期第四季價格將有效支撐；群創力求轉型積極搶進智慧醫療，近日攜手成大成立醫療影像中心，導入自家開發的3D裸視影像技術，未來朝軟硬體結合方向邁進；此外，群創拓展10.5代大尺寸面板，投資172億元與超視界訂長約，將可節省Open-cell產品5％關稅，預估今年EPS達8元。

辛耘(3583-TW)受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出， 8月營收4.08億元，年增38.12％，為歷史同期新高；7月及8月營收都在4億元以上高檔水準，第三季營收可望比第二季續增，辛耘啟動大陸新廠規畫，中國大陸新廠已於今年中與客戶展開驗證、試車，今年底希望有5～6萬片產能開出，全年營運續成長。

台肥(1722-TW)因國際尿素價格創十年新高，台肥轉投資朱拜爾(Jubile)大豐收，預估全年轉投資收益高達28.5億元，明年再增至33億元，而近期大陸能耗雙控及全球氣候持續異常，預料第四季尿素價格再走揚，將推升台肥獲利；另外，台肥土地租賃營收每季逾3億元，南港開發案C2辦公室租金每坪2,400元，預估2023年後加入貢獻營收。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險