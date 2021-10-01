台股第三季大跌 820 點 被誤殺的超跌股可望有超額利潤?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國十年期公債殖利率飆升，近期盤中最高衝至1.567％，突破三個月來高點，加上面臨通膨升溫以及舉債上限卡關，美股在短線上恐將偏向比較不穩定的狀態；而另一頭的中國大陸也是多事之秋，除了恒大事件，現在也因為能耗雙控限電限產，讓許多原本就吃緊的供應鏈雪上加霜，目前看來限電政策短時間內不會停止，甚至可能延續到10月份，全球市場面臨不小考驗。

在中美兩國諸多利空下，週三(9/29)台股跌落17,000點關卡，技術面有轉弱現象，加上新台幣貶值3.5分，是一個多月來的低點，顯示最近操作要更趨保守，不過，幸好法人期貨空單沒有太大變化，且成交量有稍微放大，如果能藉由這次指數下跌再清洗一些浮額，下一波上攻量能會更加充足。

受到中國大陸限電影響，近期電子族群可能會承受一些壓力，但營收獲利成長股卻反而是逢低分批進場的好機會。鴻海(2317-TW)和碩禾(3691-TW)、榮炭(6555-TW)、中碳(1723-TW)簽署備忘錄，一起開發電動車電池負極材料。鴻海旗下鴻華科技第一台自製電動巴士E bus 10月份即將亮相，明年第二季開始陸續交貨，此刻搶進發展電動車電池，未來正好銜接MIH電動車的發展。

電動車的心臟就是電池，但電池關鍵材料幾乎都在中國大陸、韓國、日本手中，這次透過中碳提供的高性能電池負極材料介相石墨碳微球，對於鴻海的電動車版圖擴展大有助益，相關個股股價也值得期待。

中碳煤化學產品受惠油價上漲，以及碳材料價量齊揚，上半年EPS 2.26元，大幅超越去年同期EPS 1.48元，年成長52.7％，由於目前原油價格持續攀升，預估中碳9月營收獲利都將優於8月表現。中碳週三帶量奔漲停，股價創近兩年來新高，未來在電動車市場衝刺帶動下，將為營運增添新動能。

華夏(1305-TW)同樣因為油價上漲帶動PVC報價衝高，PVC每噸來到1,420美元，近日中國大陸能耗雙控使得煤碳緊缺，電石法PVC價格創近五年新高，支撐乙烯法PVC價格強勢，下半年步入傳統旺季，第三季營運將較第二季明顯成長，預估華夏今年EPS有望衝5元水準，將攀歷史新高。9/27為大家推薦華夏後，股價持續走強漲幅約二成，看好營運逐季走高，若油價和政策繼續推升將有助後續股價表現。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來中國大陸面臨十一長假，美國也必須趕在10/18之前說服國會完成舉債上限，以避免政府又面臨關門危機，預料這段時間股市波動會加劇，建議操作上要更具靈活度，聚焦營收獲利有成長性的股票，才能在指數震盪中獲勝。

鴻準(2354-TW)主要產品包括輕金屬機殼、散熱模組與遊戲機組裝，受惠蘋果及日本遊戲機新機上市，鴻準8月營收突破百億元大關，隨新品出貨預估第四季將站上營運高峰，而配合鴻海MIH布局，鴻準也跨入電動車和機器人發展，長線營運看旺；鴻準銀彈充足，除了手握656億元現金，還有近700億元未分配盈餘，看好新冠mRNA疫苗代工市場，近期轉投資台康生技25.16億元，成第二大法人股東。

偉詮電(2436-TW)為全球前五大非蘋品牌陣營USB-PD晶片供應商，受惠Type-C 2.1標準頒布及USB-PD供電瓦數提升，預估筆電市場將掀起一波汰換潮，且偉詮電順利切入電競筆電市場，今年USB-PD出貨有雙位數大成長，第三季業績可望季增1成，續創新高，第四季再攀峰，此外，偉詮電今年也順利拿下汽車ADAS車用鏡頭模組，下半年放量出貨，未來將搭上自駕車、電動車商機。

興富發(2542-TW)在全球經濟因疫情疲弱，熱錢、低利、台灣經濟力這三股力量是撐起市場買氣的支柱，加上疫情導致這兩年購屋需求被壓抑，接下來遞延買氣將持續出籠，並推升房市。興富發積極買地推案，升級成國際級開發商。興富發上半年獲利年增218％， EPS 4.23元，今年全台將有8個建案完工交屋，另外，還將推出7個預售建案，加上潤隆(1808-TW)、齊裕營造等轉投資貢獻，將推升全年業績表現亮眼。

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