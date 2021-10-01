中國限電 PCB廠過寒冬？

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，9月全球關注的焦點為聯準會議，如預期年底縮債、明年升息，讓資本市場鬆了口氣，不料在中秋節後殺出恆大事件，讓指數跌破萬七，當時分析本質和雷曼兄弟不同，果然反應一天後順利連三紅站回半年線，但「福無雙至、禍不單行」，恆大事件後又冒出個「能耗双控」，讓指數往上再遇壓力。

中國突然要求各地嚴格管控高耗能及高污染項目，已有10多個省份實施，從重工業、輕工業乃至電子業皆中槍，不禁讓人納悶，全世界都在拚經濟，中國為何反其道而行？

萬寶投顧楊惠宇強調，疫情不只改變生活形態，也改變「製造產地」！美中自川普開始交惡，川普一再抱怨中國賺了美國太多外匯，於是大力推廣「美國製造」，但礙於成本太高，於是轉往「印度製造」、「越南製造」，但這一切在疫情發生後有了轉變，印、越難敵病毒產能大減，偏偏美國狂撒錢大家在家無聊想買東西，於是訂單又回到中國，全球其他地方出港的船大半都是空船，就中國門庭若市，形成極大反比。

講到這你可能會想，既然中國賺飽飽那不是好事？問題就在於中國企業過於零散，製造端技術也不高，各廠卯起全力搶單，就會形成兩種狀況：殺價及擴產。這種情形下如果能賺到錢倒還好，但利潤偏偏都被昂貴的運費給吃掉，加上中國發電都以煤炭為主，原物料一漲，中國發電成本增加，更是雪上加霜，到時訂單需求不見，過剩的產能將使得多數中小企業面臨倒閉，一倒閉銀行就有呆帳，算一算實在划不來，與其如此不如搶先行動！限電讓產能減少，此舉使中國反客為主順利拿到發球權，此外還有另一戰略意義，將會使通膨持續惡化，對於美國來講無疑是芒刺在背，也讓自己多了談判籌碼。

萬寶投顧楊惠宇認為，中國開出第一槍，未來將會有第二槍、第三槍，但時間落點較難估計，把握兩個重點原則：第一、避開中國比重高產地。第二、找可轉嫁成本產業。

首先限電將造成減產，廠房設在中國比重少的影響較小，泰鼎(4927-TW)生產重心在泰國等東南亞， 8月份因為越南廠受疫情影響營收下滑，如今產能恢復加上中國限電，目前還無法評估轉單效應，不過可判定的是影響不大，股價明顯強於同族群，12倍本益比並未超漲。

另一例為生產上游銅箔的金居(8358-TW)，主要產地在雲林斗六，中國只是處理行政事務據點，以往因採銅價加工報價模式，所以受限銅價因素，毛利率都在16%~18%附近，如今切入英特爾獨家高頻材料供應，讓毛利率一年之內由18 %跳升至25%，旗下三廠進行擴產都是針對高頻高速銅箔，未來特殊高階產品比重將由20%逐步上升。

至於其他印刷電路板廠因產地多集中在中國，故短期對股價影響較大，但我們要思考的是，其它國家是否有辦法替代其產能？依最新統計目前全球PCB廠共2687間，其中1480間集中於中國，占全球比重55%，另外則在台、日、韓，但印刷電路板屬於重污染產業，其製程需要搭配大量的重金屬融入，所以除了用水量大之外，排出的重金屬污染物也會對環境造成極大的負擔，不是那麼多國家樂於接受，所以短期要取代中國龐大產能不易。

台光電(2383-TW)全球5G高階銅箔基板市占率高達80%，除此外在5G基地台及伺服器也占有一席之地、騰輝(6672-TW)則生產利基型產品，轉嫁成本能力較高，故毛利率33.7%為族群之冠，兩檔股票都有優勢存在，待利空反應過後將有機會再回到上升趨勢。

萬寶投顧楊惠宇表示，原物料部分也是好壞各有影響，其中PVC因油價上漲擁有庫存利差，而其下遊主應用在營建建材及太陽能模組封裝，此二者都符合中國基建加節能方向，故相關之中國煤化製程產品已開始上漲，為此次限電下最快看到受益產業。

華夏(1305-TW)限電地區並無產能，集中在台灣頭份及林園，為全台第二大PVC

廠，今年上半年因德州暴風雪加上第二季亞洲裂解廠歲修繳出2.43元漂亮成績，己逼近去年全年2.95元水準，以7、8月營收35.8億元來看，第三季將超越第二越，PVC近二個月已上漲15%，亦有助推升毛利，股價已突破4月份高點47.5元，本益比10倍。

本公司與所推介分析之個別有價證券

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險