投資總鋪師：限電效應的原物料行情是走反彈還是回升？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，中國限電危機暫無擴大，美國債務危機也緩解，台股大盤連續三天洗盤，利空反應得差不多了，可惜反彈成交量僅2700億，比昨(29)日下跌量還低，量能不增的情況下，大盤要反彈到17300~17500點季線以上難度較高，不過只要大盤不連續大跌破底，個股就有發揮的機會。

第三季底法人作結帳也告一段落，這次季底國內外利空夾擊，導致作帳不成反結帳，也讓籌碼重新洗牌，第四季年底的行情也會因此而比較好操作。

短線市場仍聚焦在中國限電，部分廠區位於限電範圍內的個股，若10月之後沒有再遭限電，對營收影響就很有限，股價這一波回跌，反而是機會，畢竟需求並不會因為限電而降低。

例如ABF載板、CCL等PCB材料，原本就供不應求，限電只會讓供給更加短缺。像CCL受惠伺服器升級，高速材料使用更多層CCL，台燿(6274-TW)與聯茂(6213-TW)是9月投信積極認養的伺服器概念股；另外，包括做伺服器PCB的博智(8155-TW)與伺服器散熱的健策(3653-TW)也都有見到法人積極布局的影子，即使最近遭遇美中利空而股價下跌，投信也不離不棄。

奇鋐(3017-TW)更是少數投信、外資連鎖大買的伺服器概念股。奇鋐近年來持續布局伺服器散熱，下半年大量出貨微軟、中系資料中心如騰訊、阿里與百度等則在明年出貨。伺服器在Intel平台耗能放大之下，營收將穩定擴大，估計今年EPS達7~8元、明年挑戰9元，目前股價不到80元，本益比僅10倍，進可攻退可守。

萬寶投顧王榮旭強調，最近台股急跌，拖累奇鋐拉回幅度不1成，相當抗跌。但融資卻大減2成5，洗出了大量散戶籌碼，籌碼洗乾未來要漲會很快。

第四季除了伺服器之外，9月多次在專欄從推介的IP股創意(3443-TW)與智原(3035-TW)，這波走勢非常抗跌，因為半導體不在中國限電範圍，隨時股價會再創新高。

第三代半導體的漢磊(3707-TW)最強，高速傳輸晶片股創惟(6104-TW)、通嘉(3588-TW)及偉詮電(2436)也都還在月線附近，相對大盤跌破半年線，這些USB-PD概念股表現也很抗跌，除了9月營收可望有好成績，第四季也將淡季不淡，這些抗跌的股票是未來行情轉強的領頭羊。

萬寶投顧王榮旭認為，傳產原物料股受惠限電短多，但QE退場及升息的是未來的隱憂。觀察部分塑化股之外，航運、鋼鐵、造紙與紡織的型態都比較屬於弱勢跌深反彈。

塑化龍頭台塑(1301-TW)股價創新高就是多頭，但並非所有的塑化股報價都上漲，這次主要是EVA報價上漲，原料乙烯產能開出報價下跌。台聚(1304-TW)與亞聚(1308)主力產品EVA受惠利差擴大，另外中國限電最耗電的石化產業中，採用電磁閥的PVC因為高耗能受這次限電影響，導致中國以乙烯閥、電磁閥PVC市場報價大漲到人民幣1~1.1萬以上，再創新高。

由於塞港已經讓全球PVC庫存偏低，現在疫情趨緩對PVC基礎建設需求回升，在中國供給端出問題的情況下，PVC完美風暴正在形成，估計下半年PVC個股獲利可望上修，台塑與華夏(1305-TW)全年EPS分別上修到11元與5元。

而身為上市唯三PVC概念股的聯成(1313-TW)，上半年EPS 1.88元、全年EPS上看3.5元，股價僅25元左右，本益比7倍有點委屈，在台塑與華夏大漲之後，補漲空間大。

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