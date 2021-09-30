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天母精緻日系宅 「璞園袖里春」熱賣

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

豪宅推手璞園建築團隊，近期於北市榮華特區推出預售案「璞園袖里春」，開案不久即獲市場熱好評，建設公司深耕在地累積出的良好品牌口碑外，此次特別與日本Panasonic攜手合作，在住家打造許多貼心實用的建材配備，包括從玄關對講機、廚具到衛浴的全自動馬桶、鏡櫃、暖風機，皆採用Panasonic所研發進口的新商品，提升住戶整體的居住品質與舒適度。

數十年來，以高品質、精緻、美學住宅著稱，品牌已在眾多購屋客心中建立口碑，李忠恕董事長25年來帶領著公司同仁，堅持把客戶的家當自己家，不能忘記初心。所以璞園特別重視售後服務，每一個客戶的售服意見，李忠恕都會親自閱讀，並要求同仁做到最好，同時2018年併購寶徠建設(1805)落實於地產業永續經營的決心。

李忠恕董事長談到，三年前Panasonic建築設備營業本部總經理真下宗治帶他參觀日本Panasonic工廠參訪時，看到Panasonic企業秉持著以「人」為本的精神，與璞園蓋好房、重視居住品質的經營理念非常契合，同時兩家企業都非常的重視「使用者體驗」這件事情，希望打造的產品能讓客戶信賴與安心。

Panasonic建築設備營業本部總經理真下宗治表示，在以前便有聽聞，璞園在台灣的建築業界是以品質聞名，並且在接觸璞園後，對璞園實事求是的精神留下深刻印象。Panasonic自創業以來，堅持以「人」為本，時時刻刻都以開發、生產高品質商品，以提供人們更好的生活為志業。從企業史來看，公司2018年在日本已經邁向第100周年，住宅關係企業PanaHome也已經超過60年歷史，長年的經營之下也為人們創造更好的生活做出貢獻。在這當中一直思考著，若有機會與誠信真摯的璞園團隊李董事長合作，將可以在台灣創造出很棒的住宅。

「璞園袖里春」位居各國文化交織的天母，榮華特區隱富聚落 ，附近很有日本街道巷弄的氛圍，而室內空間讓人有一種很放鬆的感覺，客廳、廚房、浴廁所有的空間規劃都讓人覺得很舒服，他能從這個房子感覺到璞園團隊和建築師的用心，也希望璞園的住戶住進來以後，也能感受到Panasonic的商品所帶來在生活上更輕鬆便利、以及更療癒的加乘效果。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1457期】

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