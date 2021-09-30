兩大伺服器概念股扮主流

【撰文／莊正賢】

全球Q2伺服器季增幅度已達9.2%，下半年伺服器需求力道更強勁，在疫情影響下，遠端視訊會議、影音串流及電子購物等需求持續增加，帶動雲端業者增購伺服器，加上中、美系大型資料中心、品牌客戶開始更多購置搭載英特爾、超微新平台伺服器，又以微軟因雲端服務、遠距會議軟體工具等需求，對伺服器採購量成長幅度最明顯，催生出伺服器概念股成為台股量縮下的新主流。

信驊超車大立光燈股后

伺服器管理晶片廠信驊(5274)股價超越大立光(3008)登上股后，這是一個很強烈的訊號，「伺服器更勝手機」，5G及人工智慧持續發展，資料中心不斷建置，伺服器需求維持成長動能，但智慧型手機成長趨緩及競爭加劇影響，前景誰好誰壞相當明顯，再加上大立光受到玉晶光的威脅，切入車用市場太慢，過去6000元的股王如今落難至老三，反觀信驊因投片在台積電，而台積電10/1啟動大規模的漲價，信驊BMC晶片具有競爭力，繼5月調漲10%後，Q4也將進一步調漲，明年在Intel及AMD都推出新伺服器平台、Eagle Stream和Genoa，2022年BMC出貨量再成長，估計預估2021年信驊BMC出貨量為1300萬顆、年增2成，2022年在成長15~20%，先前法說會董事長林鴻明先前指出，在手訂單不是問題，BB值(訂單出貨比)一直大於2，因為供應商的供應情況已經獲得改善，今年營運將逐季成長，股價也漲到天價2530元，信驊登上股后背後的意義值得投資人思考。