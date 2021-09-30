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強勢股拉回找機會 選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

中秋連假後利空連連，包括中國擴大限電、美債殖利率飆高及美國債務危違約擔憂，重創台股大盤拉回半年線以下測試支撐，個股因為Q3季底法人作結帳動作頻繁，投資人選擇觀望居多，行情得等到10月後才有所表現，但量能至少要回到3000億水準，否則指數維持17000上下500點區間整理。短線震盪難免，剛好利用這次利空測試底部支撐，今年3月底公債殖利率飆到1.7％，比現在1.5％還高，後來股市還是漲上去，2013年10月美國政府也是面臨舉債上限問題，兩黨鬥爭最後一天也是表決過關，沒真的讓政府運作停擺，歷史不段重演，這次也不例外，最近剛好趁利空洗盤，讓Q4行情更有發揮空間。

低軌衛星商機大，台揚領頭創高

先前提到「作夢行情」已有買盤進駐，低軌衛星概念股台揚(2314)在大股東釋股利空下不跌反漲，股價自9月中旬後起漲，股價自57.3元漲到81.1元，短線漲幅達四成，第一代O-RAN產品已通過驗證，預計最快第四季進入量產，今年上半年雖仍虧損0.84元尚未獲利，但因低軌衛星題材才剛發酵，本益比非常高。同樣受惠低軌衛星商機的啓碁，上半年飽受供應鏈缺料影響，7、8月營收都有明顯成長，8月營收58.1億，隨著Q4進入網通旺季，營收有機會挑戰歷史新高，上半年獲利1.45元優於台揚，投信9月中旬後同樣卡位，股價回測月線及半年線支撐。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1457期】

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