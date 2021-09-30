大跌選優質轉機股布局

【撰文／黃清照】

近期國際利空反覆測底，加權指數16850以下又是好買點，其中包含中國大規模限電，造成PCB、散熱股大跌，停電雖然會影響產能，但仔細觀察其中便可發現奧秘，豐泰因越南疫情嚴重已停工超過一個月以上，7月營收58.7億下滑，8月營收更縮減34.4億，比往常單月60億以上水準近乎腰斬，但觀察股價反而未見大跌，聰明的投資人便可發現，此波回檔便是尋求低估好的機會。多次看好的鋁箔廠立敦同樣遭到限電影響，股價反而維持強勢，今年因鋁價持續飆升，上半年EPS 1.67元，下游鋁質電容立隆電反而遭到誤殺，今年上半年已賺2.8元，全年6元水準，股價仍屬低估。

百年企業轉骨，大同轉機十足

大同(2371)今年自從新董座盧明光團隊進駐後，自此公司開啟轉型之路，將大同成為「世界的大同」，大同為國內百年企業，營收組合多元包括家電、電力、發電機、馬達、太陽能發電、系統集成、智慧電表等，其中電力相關占比近五成，今年第二季繳出亮眼成績單，單季EPS 0.35元，合併上半年營運績效已轉虧為盈，上半年EPS 0.22元。8月營收27.9億，月增18.82%，年增23.13%，優於預期，大同股價從今年7月底低點23.65元起漲，最高漲到35.6元，波段漲幅超過五成。