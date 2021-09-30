蔡明彰觀點：全球能源危機 塑化、散裝輪領漲 鋼鐵準備中

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美股通膨、債務雙重危機來襲，觸動全球股市空襲警報。美國債務危機迄今，國會兩黨未通過調高舉債上限的法案，本週五10月1日新會計年度的第一天，政府機構可能關門，財長葉倫警告，若不通過調高債務上限，缺乏資金，政府發行的公債可能違約。

美國政府關門過去10年曾在2011年及2013年發生過，當時歐巴馬執政，拜登是副總統，兩黨惡鬥，加上隔年分別是總統大選及期中選舉，兩黨玩膽小鬼遊戲(the game of chicken)，誰先讓步誰先輸。

2011年8月美國公債出現技術性違約，致使公債收益率飆升，而美股崩跌，當時道瓊指數波段跌幅高達17％，而台股跌勢更大，從8月高點8,707點跌到9月低點6,877點，重挫1,830點或跌幅21％。

為什麼發生美國債務危機，台股跌幅比美股大？因為美國債務危機若走到違約的地步，美國公債收益率必定提升，對科技股為主的台股相當不利。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國兩黨玩膽小鬼遊戲要適可而止，不可玩火自焚，美股已大跌，若繼續重挫，使民眾財富縮水太多，選民明年期中選舉會用選票教訓政客，這是普遍的看法，政府有可能關門，但不會實質債務違約，最終時刻兩黨會找到下台階，而達成調高舉債上限。

美國債務危機如何發展，最先行指標是10年期公債收益率，本週跳升至敏感的1.5％以上，S＆P 500的平均股息殖利率約1.5％，如果10年期公債收益率高於1.5％，投資人將捨棄股票而轉進公債，今年元月10年期公債收益率突破1％，3月漲到最高1.7％，在這個階段美股科技股成重災區。那斯達克自2月14,175跌到3月低點12,397點，下跌12.5％。

美國絕大多數科技股不發股息或發放很少，周二美股半導體跌幅最重，艾司摩爾、應用材料、超微大跌6％，除了股價位階高補跌外，就是股息殖利率遠低於10年期公債收益率的1.5％，艾司摩爾股息殖利率0.42％、應用材料0.72％、超微甚至不發股息。

台股科技股雖然有發放股息，但有些高價電子的股息殖利率仍低於1.5％，若美國債務危機短線持續惡化，10年期公債收益率可能突破今年高點1.7％，再向2％前進，屆時連台積電(2330-TW)預估未來一年發放11元股息，但以目前580元計算的殖利率1.9％，難免被外資提款調節。

萬寶投顧蔡明彰強調，比較要小心是高價IC設計，股王矽力-KY(6415-TW)今年EPS估60元，以往年股息發放率三成估計，明年股息20元上下，股息殖利率僅0.5％，其他動輒數百元，但股息殖利率低於2％的高價IC設計，短線宜避開。

面板報價持續下跌，但面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)週三抗跌，一者股價位階太低，二者面板雙虎即使第四季損益兩平，全年EPS仍有10元以上實力，面板雙虎明年保守配息2元，以現在價位計算的殖利率逾10％，面板雙虎應是所有電子股股息殖利率最高，反而成為美國債務危機之中的避風港。

萬寶投顧蔡明彰強調，相對科技股的危機，傳產、原物料是轉機，或許聯準會看錯了，今年來一直說服民眾通膨只是短暫的，但最近主席鮑爾(Jerome Powell)卻表示受供應鏈影響，未來幾個月通膨加劇。

通膨壓力這次來自化石燃料的反撲，過去幾年全世界各國全力推動綠能、太陽能、風電成主流。傳統的化石燃料石油、天然氣、煤炭投資不足，偏偏現在歐美施打疫苗後需求上升，但世界工廠中國大規模限電，造成電力不足。更麻煩的是，北半球冬天即將來臨，歐洲天然氣創歷史新高，美國天然氣創7年高，拉動國際油價創3年高，而用來發電的動力煤自8月來已狂漲80％。

萬寶投顧蔡明彰強調，能源為物價之母，一旦能源大漲，將導致萬物皆漲，換言之通膨這隻黑天鵝的衝擊比美國債務危機持續時間更久，沒有人可以預測今年北半球冬天多麼寒冷，對天然氣、原油、煤炭的需求到什麼程度？這可能爆發全球能源危機。

由於這次能源危機將傳導到全世界，台股連結天然氣、原油是塑化股，連結煤炭是散裝輪，研判散裝輪及塑化兩大族群的股價表現將最佳。

台股塑化股以生產中間原料為主，全球PVC創天價，華夏(1305-TW)、台塑(1301-TW)利差擴大，太陽能封裝材料的EVA報價大漲，台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)全年EPS分別上修至4.8元及5元，但要注意上週美國原油庫存意外上升，國際油價短線拉回，不建議追高塑化股。

煤炭大漲及冬天來臨，各國搶運造成BDI指數暴衝，海岬型BCI更週二大漲近10％。回顧2008年5月也是通膨怪獸，使BDI衝上11,000點歷史記錄，現在才5,000點不到，是否歷史重演？現在散裝輪股價被貨櫃三雄壓抑，但年底前貨櫃輪運價將漲勢放緩，但散裝輪BDI進入旺季還有上漲空間，注意裕民(2606-TW)、中航(2612-TW)、新興(2605-TW)、四維航(5608-TW)、慧洋-KY(2637-TW)等今、明兩年EPS大幅成長個股。

美國兩黨可能在週四眾院通過1.2兆美元基建，找到下台階，民主黨縮小3.5兆美元家庭教育計劃規模換取共和黨同意調高債務上限，鋼鐵是下個伏兵，準備上場。在美國有廠房及通路的大成鋼(2027-TW)、大國鋼(8415-TW)及外銷美國比重高的燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)是焦點。

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