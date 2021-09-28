電動車系列3：第三代半導體出人意料的特用化學小奇兵

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，9月對全球股市來講略為黯淡，多數主要市場都在季線及半年線間遊走，歷經恆大事件、加上FED會議落幕，暫時沒有利空干擾．WTO(世貿組織)公部貿易晴雨表，102.5數字優於基期100，雖然未能回到疫情前水準，但起碼己走在復甦的道路，

昔日股王大立光(3008-TW)被矽力(6415-TW)擠下，如今又被信驊(5274-TW)搶去股后寶座，一個電源管理、一個伺服器，未來資料通通放上雲端，大量的資訊讓電子裝置解讀、判斷，超大的能耗需要更精細的電源管理，濃縮最明顯的例子就是電動智慧駕駛，電池改變了汽車型態，而輔助駕駛則讓汽車變的更【聰明】，亦需要優良的電源管理及雲端提供海量資訊。

萬寶投顧楊惠宇指出，電動車之前由康普(4739-TW)，美琪瑪(4721-TW)，聚和(6509-TW)帶動，至於半導體則由台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)及漢磊(3707-TW)表現，無論是電動車或第三代半導體都是長線趨勢，產業前景明確，也符合第4季的做夢特性，不過因為市場無量，所以近期都轉往小型股上。

台積電董事長劉德音去年在股東會後表示，會找下游廠商如製程化學品、特殊氣體等高精密材料一同赴美，「因為材料是摩爾定律的推進者」，當微縮製程將線路愈做愈細，以及記憶體堆疊層數越來越多下，需要特殊化學幫忙蝕刻及沈澱，尤其晶圓製程對「雜質」幾近「零容忍」下，特用化學地位變的更加重要，除了半導體外許多精細的電子產業也要特用化學材料幫忙。

萬寶投顧楊惠宇強調，前一波的飆股代表為中華化(1727-TW)及永光(1711-TW)，中華化是生產電子級硫酸，康普旗下的恆誼化工亦生產相同產品，屬於電動車領域；至於永光則是碳化矽(SiC)基板製程當中的拋光液，為第三代半導體，台廠特用化學因產業偏冷所以族群性不大，具備股本小、籌碼輕的小奇兵特色。

電動車當中最重要的元件為電池，占40%成本，製造電池的材料分正極、負極，生產正極材料廠為康普、美琪瑪，負極則是中碳(1723-TW)以及鴻海(2317-TW)旗下的榮炭(6555-TW)。

中碳為中鋼(2002-TW)集團旗下，生產的原料是煉鋼後的焦碳及煤焦油等殘餘物質，在貨源穩定下，毛利率穩定維持在20%附近，在中國大力推動碳中合下帶動石墨電極棒的需求，石墨化的材料可用在電動車、風力發電、太陽能以及再生能源等裝置，近三年獲利由6.5元衰退至去年3.09元，今年在在儲能需求增加下獲利己開始回升，油價上漲也有利於ASP平均售價，本益比24倍在特用化學中並不算便宜，但在電動車中則不算貴，電動車比重若能順利提升，則自然能順勢提高本益比。

光洋科(1785-TW)為台灣最大貴稀金屬應用材料製造商，從電子廢料回收精煉到靶材生產，再延伸到貴金屬加工，透過回收精煉，產出銦、鎵等產品，在台剛集團入主後，營運改善下讓獲利也開始步入正軌。

靶材功能為在長晶過程當中於晶片塗抹上化學物品，利用靶材讓晶圓表面電子可以順利擴散，無論在晶圓、面板、太陽能電池當中都具有關鍵技術性，為半導體製造流程中不可或缺材料，由於悠關良率，具客戶認證時間場長、定製化程度高等特色，要成為正式供應商一般需要二至三年時間，而一旦切入供應鏈後就不容易更換，光洋科順利切入台積電供應鏈，並且配合在南科擴建「大型靶材塑性成形中心」，取得銀行聯貸加上台鋼集團入主，順利擺脫以往經營不善形象，具轉機性色。

萬寶投顧楊惠宇認為，在晶圓廠擴產下，半導體的相關製程需求也一定會增加，和以往不同的是，以前半導體製程線路較寛，把線路比喻成馬路、雜質比喻成小汽車，當你在大馬路上有一輛小汽車不會影響太多，因為路很寛，但是在製程微縮下，線寬就像羊腸小徑一般，中間若卡台小車則無法通行，換句話說只要一點點的雜質就會影響到品質，所以在半導體製程當中幾乎每一個步驟都要用到大量的有機溶劑來做清洗，尤其是歐美對於環保意識抬頭，製造過程當中也要降低污染，於是綠色製程便很重要。

勝一(1773-TW) 提供電子級溶劑，廣泛應用在電子及半導體清洗，為台積電許多製程中的獨家供應商，也通過了綠色認證，八月營收突破10億創高，上半年獲利4.51元，第三季在半導體旺季加上部分客戶調漲報價下，預估今年獲利將優於去年6.52元，本益比不到16倍相對「物美價廉」！

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