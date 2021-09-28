貨櫃航運退潮 半導體、面板、原物料為投資焦點？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，歷經三年孟晚舟終於釋放返回中國大陸，這對疫情之後日益嚴峻的中美關係，似乎開啟了一個新的契機，不過這並沒有改變美國對華為的抵制，外界預期接下來的角力，包括氣候、關稅，將成為雙方攻防重點，勢必牽動未來投資市場變化。

最近受歐美氣候及大陸「能耗雙控」減產影響，國際PVC、EVA每噸報價衝至1,420美元、3,035美元新高點，波段漲幅大增14％、26％；EG也因為原油上漲推升跟著漲了4％，每噸報價衝破700美元大關，若漲勢持續將有助國內塑化族群進一步表現，包括台塑(1301-TW)、華夏(1305-TW)、亞聚(1308-TW)、台聚(1304-TW)、南亞(1303-TW)都可望受惠。

但對整個產業影響更鉅的恐怕還是晶片，原本外界預期下半年晶片缺口緩解，但顯然實際情況更嚴重，尤其車用晶片短缺已導致許多國際汽車大廠決定下半年減產，白宮只能再度邀請國際科技大廠共商對策。而英特爾在亞利桑那州的兩座新晶圓廠Fab52/62近期動土，三星也傳出將投資170億美元在德州興建第二座晶圓廠，預計導入閘極全環電晶體(Gate-all-around，GAA)技術，但新增的產能最快也都要等到2024年才能開出，半導體相關族群產線仍將吃緊。

半導體相關族群包括台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、世芯-KY(3661-TW)、辛耘(3583-TW)、漢磊(3707-TW)、捷敏-KY(6525-TW)未來營運十分樂觀。8/24為大家推薦漢磊(3707-TW)，股價已上漲21.5元，漲幅22％，近期漢磊股價再奔漲，將有機會挑戰歷史新高。

另外，銅箔基板CCL持續看好，雖有陸短期停產利空，但可望延期出貨。聯茂(6213-TW)8月營收31.66億元創歷史新高，上半年EPS達4.51元，下半年進入旺季，聯茂高頻高速材料出貨暢旺，加上產能陸續開出，營運將季季走高，全年EPS估9.8元，近期股價創歷史新高，9/16為大家推薦後股價漲幅20％，後續隨業績增長股價有機會先蹲後跳，相關個股還包括台燿(6274-TW)、騰輝電子-KY(6672-TW)、台光電(2383-TW)，亦可多留意低檔布局點。請參考9/16<中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋？(https://news.cnyes.com/news/id/4725754)>。

具業績展望的投信認養股，近日也可望掀起一波季底作帳行情，包括創意(3443-TW)、合晶(6182-TW)、景碩(3189-TW)、金像電(2368-TW)、欣銓(3264-TW)、世界(5347-TW)、奇鋐(3017-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然美國聯準會有可能於11月開始減債，明年也可能升息，但整體符合市場預期，美股不降反升，而觀察台股近兩個交易日多方上攻，順利回補恒大事件空方缺口，未來只要留意美元走勢和新台幣匯率，台股可望繼續驚驚漲。

奇鋐(3017-TW)為散熱模組廠，營收已連續3個月走揚，奇鋐產品多元化，涵蓋散熱模組、機殼、組裝、轉軸、鏡頭模組等，多應用於伺服器相關，下半年Intel Whitely新平台轉換，加上晶片缺料緩解，有望帶動出貨大幅提升，而伺服器產品營收占比也將由目前的40％繼續向上成長，法人看好前景，自9月以來大幅加碼買進奇鋐逾26,000張。

辛耘(3583-TW)有自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務，辛耘受惠三大產品線需求同步暢旺，營運表現亮眼，前八月營收為28.24億元，年增35.93％，為同期次高，因應再生晶圓需求增加，辛耘擴大兩岸布局，台灣12吋再生晶圓年底前增加2萬片/月，大陸新廠年底前約5～6萬片產能開出，最大月產能將達40萬片，預估辛耘今年第三季營收有望寫新猷，全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

華夏(1305-TW)因PVC本周報價續揚，站穩1,420美元(噸)，受惠印度雨季9月結束、下游庫存持續去化，推動PVC需求回溫，而中國大陸因LG、天津大沽、聯成、齊魯石化安排歲修，使產能降低，加上煤炭緊缺，電石法PVC價格創近五年新高，支撐乙烯法PVC維持強勢格局。因PVC供需趨緊，推升華夏營運動能，看好第三季營運回升，有望較第二季明顯成長；估華夏今年EPS有望衝5元水準，將攀歷史新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險