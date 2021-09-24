恆大風暴搓破股市泡沫 載板 銅箔基板業績護身強漲過大盤?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，全球股市慘遭黑天鵝恒大集團財務危機襲擊，台股當然無法倖免，中秋過後第一個交易日就摜殺至17,000點以下，尤其外資反手大賣354億元，匯市也爆量收在三個星期以來低點27.782元，盤勢風雨欲來，很多投資人不免驚惶失措。

恒大債務高達3,000億美元，但台灣金融業曝險相對較低，至7月底為止，統計22億元，且主要是基金，銀行端曝險在5億元以內。此外，市場一般預料北京政府雖不至於直接紓困，但終將仍會介入引導債務重整，將系統性風險控制住，我們從美股暴跌一日反映之後迅速拉回，以及女股神伍德(Cathie Wood)趁機抄底大買股票，可以更具信心。

不過，影響全球股市的根本原因還包括美國聯準會(Fed)這兩天攸關購債規模的會議，以及許多個股漲幅過大趁勢修正。從技術面看，台股目前偏向弱勢，但未來三天如果能迅速站回萬七關卡，仍不需過度悲觀，而比較大的問題還是在市場觀望氣氛濃厚，量能持續低迷。雖然台股短線偏保守，但投資人也毋須過度緊張，因為財政部正緊盯盤勢，必要時就會啟動國安基金進場護盤，而目前選股策略仍建議以業績股當道為王。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來邁入10月，除了近期蘋果新品上市，傳統週期的金九銀十，還有即將到來的雙11購物狂潮、感恩節、聖誕節、中國大陸農曆過年等一連串消費旺季，電子族群業績逐日噴發。

像是剛推出的蘋果iPhone 13預購十分熱烈，天貓、京東訂單遠遠超出去年iPhone 12，中國大陸蘋果官網1小時內因預購塞爆當機，台灣的電信業網購也都在幾分鐘內就額滿。我在8/12為大家推薦iPhone組裝廠和碩(4938-TW)，當時股價63.8元，週三(9/22)逆勢大盤，以一根長紅K棒表態，投信7月底開始沿路買，週三再加碼逾2,600張，後續股價仍可期待。

7/29分享的衛星通訊大廠台揚(2314-TW)，成功拿下Dish Network及樂天／NEC、JMA大單，下半年將貢獻營收23億元、明年140億元，我推薦之後，漲幅已達25％，股價創21年半來新高，台揚5G O-RAN訂單已至2023年下半，預估今、明年EPS達2元、6.5元。

多次推薦的世芯-KY(3661-TW)，股價也從低檔487元漲到波段高點897元，大漲410元，漲幅84％；9/16推薦的銅箔基板廠聯茂(6213-TW)漲幅也達20％，週四股價再創高。請參考9/16<中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋？(https://news.cnyes.com/news/id/4725754)>。

萬寶投顧陳子榕指出，這些都是因為有強勁的業績動能支撐，股價才能不畏大盤持續走高。接下來的十月份，在歷年台股中漲幅平均逾55％，只要大家密切跟著我的腳步，彈性操作，一樣能在盤勢起伏中穩穩收穫。

景碩(3189-TW)受惠5G、AI、HPC需求激增，ABF、BT載板供不應求、報價持續上漲，9月營收有望再創高；景碩目前產能滿載，今年擴充30％的ABF及10％的BT產能年底前都將投產，但由於下半年蘋果新品及英特爾、超微新平台推出，客戶陸續包下明年ABF、BT產能，訂單上看至明年9月，預估明年ABF載板報價還會再增加15％，景碩明年EPS將挑戰12.6元。

世芯-KY(3661-TW)受惠NRE認列挹注，世芯-KY第三季毛利率將優於上一季，單季EPS穩站4元以上，而第四季開始，包括亞馬遜、Habana 7奈米AI的ASIC及中國大陸第二大客戶數據中心處理器訂單，還有幾個新的5奈米NRE進行，世芯-KY今年營收、獲利都將大成長，預估明、後年的年營收複合成長率將達25％；另外，飛騰事件有望解套，若能順利出貨將額外再推升營運。

台光電(2383-TW)8月合併營收36.82億元，年增42.2％，單月營收創下新高。由於手持式材料進入旺季拉貨高峰，旗下的美系、陸系及韓系等客戶陸續拉貨，以及Intel Whitley的伺服器平台出貨強勁，推升台光電8月營收優於預期。台光電第三季為傳統旺季，搭配上伺服器新平台出貨及Whitley平台訂單配比提升至20％以上，訂單能見度頗佳。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險