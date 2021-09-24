投資總鋪師：台股低量環境下 法人Q4的選股新策略

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，台股下跌無量反彈也無量，量縮常態化，大盤既使站回萬七也沒有太大空間，個股比較有表現機會。但是整體量縮，資金將集中在少數特定的股票點火，電子籌碼還是優於傳產，而且美國科技股指數那斯達克及費城半導體指數已經收復季線，反觀以金融傳產為主的道瓊指數還在半年線以下，一強一弱很明顯，上櫃指數又強於上市指數，說明資金點火對象在中小電子股。

前期專欄分析矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)、力旺(3529-TW)及譜瑞-KY(4966-TW)等超高價電子股整理姿態強勢，隨時會領先大盤創新高，除了代表法人及有錢中實戶還在場內，也指出第四季選股的方向。

中秋連假過後，台股因恒大事件補跌，IP股王力旺(3529-TW)卻逆勢改寫新高，8月時專欄我分析看好創意(3443-TW)與智原(3035-TW)等IP股比較空間拉大，股價沿著月線不斷向上盤堅，走勢相當強。

萬寶投顧王榮旭強調，這波大盤回測半年線，股價能夠逆勢往上的股票，就是年底第四季最後一波行情的主流。前期專欄推介的漢磊(3707)受惠碳化矽及氮化鎵等第三代半導體化合物需求爆發，第四季再度調高報價，股價領先回到120元歷史高檔，完成了兩個月的中期頭肩底型態，如果籌碼順利換手成功，將突破前高再漲一波；供應磊晶的嘉晶(3016-TW)比價向上逼近百元。

合晶(6182-TW)切入第三代半導體碳化矽晶圓技術，現在股價還在70元以下就有點委屈，下半年6到8吋矽晶圓供不應求，這一波報價上漲幅度比過去還大，估計第三季營收將創新高，新產能陸續開出，第四季業績更好。

值得注意的是，合晶融資水位降到今年低檔，外資及投信庫存則拉升到今年高檔，籌碼由散戶流入法人手中，這種籌碼具有優勢的股票，未來補漲威力會很大。

另外，法人開始布局伺服器族群，上半年受到缺料所苦的伺服務產業，第三季到第四季逐步緩解。伺服器PCB全球市占率達兩成的金像電(2368-TW)營收已經連續2個月創新高；伺服器股王信驊(5274-TW)已有客戶釋出採購訂單，直達明年第四季。信驊股價重回2400元大關，打敗大立光成為台股股后，伺服器比價空間也跟著拉大，法人已介入特定的個股布局第四季行情。

萬寶投顧王榮旭指出，除了信驊與金像電，法人還大買CCL三雄，尤其聯茂(6213-TW)受惠明年伺服器CPU升級，帶動CCL高速材料，而且中國重啟5G基地台建置，CCL傳出漲價聲浪，估計聯茂今年EPS達9.5~10元，明年上看11~12元，股價雖然創下170.5元新高價，但本益比僅10幾倍，拉回可以找機會。專攻網通CCL的台燿(6274-TW)及蘋果CCL供應商台光電(2383-TW)也一併成為法人認養的對象。

雙鴻(3324)和奇鋐(3017-TW)也有見到法人的影子，散熱族群已沉澱一段時間，

籌碼洗乾要漲速度會很快，最近走勢明顯與拉回修正的大盤相反，奇鋐逆勢站回所有均線以上，隨時挑戰高86.5元，姿態最高。

奇鋐受惠中國重啟5G基地台建置，加上伺服器升級對散熱需求提升，奇鋐產品從NB/PC轉到伺服器已獲得新客戶訂單，估計9月營收優於8月，第四季營收也比第3季好，全年EPS上看7~8元，明年挑戰9元，本益比約10倍左右，進可攻退可守，目前股價在83元附近，是少數外資與投信持股水位創下今年新高的股票，股價也打出了3個月中期頭肩底，線路及籌碼與漢磊如出一轍，奇鋐超低本益比的優勢則更勝一籌。

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