低利、資金潮 新竹地區赫見「5」字頭預售案實價

【撰文／陳澤樂】

史上低利、資金浪潮撐腰，根據內政部實價網最新預售案揭露，新竹市光埔重劃區內、位於慈祥路的某個新案，7月揭露兩戶，其中11樓每坪實價高達52.2萬元，即便是3樓戶、每坪單價也高達49.3萬元，單戶總價2400萬元起跳。此外，竹北市世興段某建案也在7月揭露3戶，最高每坪約58.2萬元、為18樓戶，至於，最低每坪約55.5萬元、為11樓戶，而且單戶總價均超過4千萬元。

甲山林集團董事長、愛山林建設(2540.TW)董事長祝文宇表示，最近新竹寶山大案開始在周末假日舉辦產品互動說明會，累計已有2,000多戶被預約，竹科電子新貴佔了四、五成，「新竹客戶又年輕！又有錢！又會生孩子！」這座寶山美式別墅微型智慧城市，是少見的千億大案，決定年底喊衝，推出第一期！

全台房市最熱絡的戰區，在新竹。尤其台積電第一座2奈米廠預計落腳竹科寶山，更是一大利多題材，新竹科學園區（寶山用地）第二期擴建計畫歷經4次環評專案小組審查，今年七月終於通過，接下來將進入環評大會審議。

房市仍聚焦新竹，尤其寶山美式別墅超級造鎮大案，總銷逾1,000億元，其中第一期約300億元，最近開始邀請潛在客戶，預計年底到明年初有機會公開。

負責投資興建、雕琢該案長達七、八年的甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇表示，「茄東交流道下來就可以看到基地，寶山案基地就有18萬坪，相當於二分之一個台北市信義計畫區！我要打造為一座微型智慧城市。研華科技、中研院也都找上我，希望在這座未來的智慧城市，落實許多軟硬體新科技。」

祝文宇表示，在這座微型智慧城市中，只拿其中8萬坪來蓋房子其他則為花園、綠地。全區規劃有3,000坪中央公園，9,000坪湖光森林，室內空間近2,000坪獨棟全齡休閒會館，850公尺的林蔭大道，還有甲山林湯旅提供的社區物管，全區採24小時智慧安全監控，居家生活空間安全無虞。

「光是作好環境，已經花了40幾億元！」祝文宇談到他投注的規劃心血，砸下鉅資，高規格打造戶戶光纖到府的設施，也特別為許多國外留學回國就業的新竹電子新貴們，量身打造客製化的獨棟別墅產品，前院、後院可擁有大尺度花園，建物面積可達三、五百坪之多；另外，也規劃有七層樓的新加坡式集合住宅大樓，房型自二、三、四房都一應俱全。

祝文宇坦言：「新竹客戶又年輕！又有錢！又會生孩子！」從八月份在每個週末假日，於台北市「售樓總部」舉辦的互動說明會中可發現，大家對於未來在新竹安居樂業、購屋置產，擁有美式別墅，都很有夢想。因此短短時間就累計有2,000多戶被預約，反應熱絡；其中光是新竹電子新貴客層，就佔四、五成之多。