哪些邪惡股 中秋漲至雙十？

【撰文／陳子榕】

台積電(2330)力守600元大關，帶給市場信心，但難敵中秋連假前謹慎觀望氣氛，台股週五(9/17)開高走低回測半年線，終場收17,276點，小跌1.91點，成交量3,107億元，三大法人買超33.44億元，外資、投信、自營商同步買超，為中秋節之後的行情埋下伏筆。

最近引起市場關注的就是MIH第一代電動車意外曝光，科技感的外型讓外界眼睛一亮，郭董行動力真的很強，不管是買疫苗或是進軍電動車市場，成效驚人，鴻海和裕隆去年11月才聯手成立鴻華先進，不到一年的時間就端出成品，10/18鴻海科技日預估會有三款主力電動車亮相，相關供應鏈才正磨拳霍霍，股價已經開始說話了。

裕隆(2201)股價連兩日噴漲，站上所有均線，投信也剛開始進場買進2,000張，裕隆去年全年EPS為2.8元，今年上半年EPS已達2.35元，下半年進入汽車銷售旺季，加上電動車「Model C」亮相，勢必增添營運動能。

裕隆電動車的成功，背後的推手當然是鴻海，鴻海近日再宣布和泰國國家石油(PTT)合作，加速進軍東南亞市場，市場非常看好未來合作表現，雖然短時間內還無法看到電動車對鴻海的明顯挹注，但中長線很值得期待。