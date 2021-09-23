連假過後主流易位 選誰？

【撰文／王榮旭】

中秋連假前資金有回流電子跡象，中秋連假後，台股雖然補跌，但中小型櫃買指數相對抗跌，高價IC股如矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞、力旺維持強勢，若Q4成交量能不增，年底行情將由中小電子股接棒。觀察美股四大指數，以傳產金融為主要成分股的道瓊領跌破半年線，科技股指數那斯達克還在季線附近整理，晶片股指數費半最強守在季線以上，Delta消退美國Q3企業獲利將成長，尤其Q3是電子旺季，電子這波拉回反而是機會，傳產股籌碼較不穩定，資金輪動非常快速，漲勢比較不連貫，而且要提防利多不漲，利空就重挫破底的風險，反觀電子股同樣股價拉回，但我看好的半導體產業鏈充其量是漲多後整理，最具指標如晶圓代工台積電、聯電、世界先進，雖然近期產業雜音多，半導體前景仍是長線看好，但部分產業第三季已是高峰，我認為中秋過後大盤不見得有太大變化，但主流可能落在網通、伺服器、車用電子等相關族群。

投信壓寶Q4旺季產業

CCL族群台光電、聯茂、台燿受惠伺服器板升級，加上汽車電子比重提升帶動汽車板需求，聯茂(6213)8月營收突破30億大關再創新高，今年全年EPS估9~10元，明年獲利上看12~13元，換算本益比15倍並不高，投信自9月開始布局，近日更加大買超力道，單月買進6340張，連假前股價已創波段新高來到162元，有機會挑戰歷史高點170.5元。先前專欄推介過的CCL股王台光電早在今年六月再創新高價來到248.5元，創高後仍維持強勢整理，8月營收36.8億持續創高，隨著Intel Whitley平台滲透率提升，加上新平台Eagle stream將於明年問世，股價創高可期。8月營收同樣創高的台燿，在投信回補下，股價也悄悄挑戰季線，同樣看好。