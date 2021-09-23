優質股搶先落底 選誰？

【撰文／黃清照】

中秋連假期間，恆生指數因中國恆大債務危機導致大跌，美國四大指數同樣受到影響拉回，但是兩者位階大不相同，道瓊、費半、那斯達克屬於漲多修正，恆生指數則是出現破底並且跌至十年線，但觀察恆生指數早在3月已見高點，此時跌到十年線才爆出利空，投資人思考與中國密切相關的指數，如上海A股與深圳A股並未因此大跌。連假過後，指數因國際盤順勢拉回，雖然指數大跌近2%，但個股表現卻相當分歧，優質股在16893~16818搶先落底，部分強勢股則是拉回找買點。

CCL良性輪漲，騰輝有望落後補漲

CCL台光電投信早在6月卡位伺服器商機，自六月起買超1.4萬張，單月營收自5月突破30億大關後，營收連月創高，8月營收來到36.8億，上半年獲利6.64元，隨著蘋果新機及伺服器拉貨下，全年獲利有望挑戰15元。銅箔基板聯茂8月營收31.6億再創新高，去年全年EPS 8.19元，今年上半年4.51元，全年有機會挑戰一個股本，在投信買超下，股價創近期新高來到162元。