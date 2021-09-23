投信大換股 布局新寵兒

【撰文／莊正賢】

中秋假期期間，全球股市受到「恆大破產事件」影響，全面重挫，除了日本股市還守在月線之外，其餘包括每股四大指數、歐股、韓股跳空跌破月季線，港股過去以地產股為主，傷害最大，再度破底，9/22中秋變盤，台股反應長假期間國際股市的跌幅，下跌2%約350點，這大多是被動式外資的賣壓，一次跌破月線、半年線支撐，下一個支撐在5/17、8/20上升趨勢線約16600點附近，不過，觀察陸股上證指數9/22當天僅小跌不到0.3%，地雷區反而沒甚麼問題，恆大要成為雷曼第二似乎言之過早。台股技術面轉弱是事實，但投信法人剩下3個月要拚最後2021年的績效，趁勢做大換股的動作，也提供投資人做汰弱留強的機會，跟著投信布局剛新認養的標的。

EVA漲價利差擴大

今年上半年太陽能產業風波不斷，多晶矽、玻璃等原物料價格大漲，系統商、模組廠發生商業條件爭議，導致延後下單，去年全球太陽能光電新增裝機量為130GW，太陽級能EVA需求為60萬噸左右，在中國政府全力推動碳中和，今年太陽能裝機量達158GW，帶動中國大陸全年總體EVA需求將達200萬噸，當中又以太陽能級為大宗，歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及，斯爾邦調高EVA報價每噸調漲人民幣2000元到2.56萬元人民幣，中國大陸EVA供應出現短缺，有機會複製去年Q4的市況。