秋節過後 哪些邪惡股漲勢再現？

撰文/ 陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台積電(2330-TW)力守600元大關，帶給市場信心，但難敵中秋連假前謹慎觀望氣氛，台股週五(9/17)開高走低回測半年線，終場收17,276點，小跌1.91點，成交量3,107億元，三大法人買超33.44億元，外資、投信、自營商同步買超，為中秋節之後的行情埋下伏筆。

最近引起市場關注的就是MIH第一代電動車意外曝光，科技感的外型讓外界眼睛一亮，郭董行動力真的很強，不管是買疫苗或是進軍電動車市場，成效驚人，鴻海和裕隆去年11月才聯手成立鴻華先進，不到一年的時間就端出成品，10/18鴻海科技日預估會有三款主力電動車亮相，相關供應鏈才正磨拳霍霍，股價已經開始說話了。

裕隆(2201-TW)股價連兩日噴漲，站上所有均線，投信也剛開始進場買進2,000張，裕隆去年全年EPS為2.8元，今年上半年EPS已達2.35元，下半年進入汽車銷售旺季，加上電動車「Model C」亮相，勢必增添營運動能。

裕隆電動車的成功，背後的推手當然是鴻海，鴻海近日再宣布和泰國國家石油(PTT)合作，加速進軍東南亞市場，市場非常看好未來合作表現，雖然短時間內還無法看到電動車對鴻海的明顯挹注，但中長線很值得期待。

尤其鴻海跨入第三代半導體，投資7.45億元在墨西哥擴產，企業版圖持續擴張，除了外資機構紛紛喊出「買進」、「加碼」，投信和八大官股也在近日聯手買進鴻海將近2萬張；鴻海股價短底成形，在蘋果iPhone加持下，預估9月營收將超過5,400億元，月增35％、年增16％，整體第三季營收也是向上大幅成長，而且鴻海今年淨值有望衝破100元，改寫新紀錄。

萬寶投顧陳子榕指出，我在9/15推薦鴻海，隔日股價就衝上110.5元，大漲4元，一日就有5％的漲幅。而MIH相關供應鏈包括乙盛-KY(5243-TW)、中碳(1723-TW)、康舒(6282-TW)、大亞(1609-TW)、新普(6121-TW)、華城(1519-TW)、聯嘉(6288-TW)，未來營運和股價都很值得期待。請參考9/15<中秋節前量縮冷門股當道 節後擴量回歸正規軍？(https://news.cnyes.com/news/id/4724731)>。

雖然台股近期量縮，但好股票噴漲時不等人，所以趁低檔布局下半年業績股才是明智抉擇。iPhone 13今年加量不加價，規格升級但價格卻更優惠，128G的iPhone 13只比降價後的iPhone 12多了1,400元，但規格、鏡頭都提升，尤其iPhone 12現在缺貨，預料將帶動iPhone 13的銷量上衝，相關供應鏈包括載板三雄景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)以及創惟(6104-TW)、和碩(4938-TW)，接下來營運都有望攀升。

萬寶投顧陳子榕指出，8/19和大家分享和碩，股價從63.8元漲到65.7元，在震盪盤勢中漲幅也有3％；9/14推薦的欣興則從142元漲到147.5元，短短兩個交易日漲幅5％；另外，8/27分享振曜(6143-TW)波段操作16％，股價拉回後又再創了一根漲停板，再贏10％。這些都是實戰的獲利，希望大家能緊緊跟隨我的腳步，不論盤勢如何變化，只要操作正確都能收穫滿滿。

乙盛-KY(5243-TW)為鴻海轉投資的機構件廠，乙盛-KY的8月營收10.92億元，是今年以來最佳表現，下半年美系電動車客戶開始放量出貨，加上鴻海MIH首部電動車即將登場，未來可望接到更多訂單，車用營收將節節攀升。

聯茂(6213-TW)為銅箔基板廠，受惠終端需求強勁，聯茂7～8月營收逐月創高，因應下半年電子旺季，預估第三季開始營運逐季增溫，而明年英特爾和AMD都將更新平台，將緊接著掀起一波換機潮；近期法人加碼，股價有機會挑戰前高。

光洋科(1785-TW)因台積電衝刺擴產與全球布局，積極扶植台灣供應鏈，傳出擴大採用台灣靶材龍頭光洋科靶材產品，不僅將用於台積電旗下南京廠28奈米製程生產，也將導入更先進的3奈米製程，預計今年完成認證，為光洋科半導體布局邁出重要的一步。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險