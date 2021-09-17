中秋節前買氣縮 這類股可安心抱牢過中秋？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國8月CPI數據放緩拖垮美股表現，加上美國聯準會(Fed)決策會議下周登場，以及即將到來的中秋連假，讓市場觀望氣氛濃厚，買盤急縮，台股暫時維持低量，在季線附近整理，很多投資人擔心中秋變盤，但希望大家不要自己嚇自己，因為法人籌碼沒有跑掉，外資從8/25以來，一路加碼買進元大台灣50(0050-TW)逾26,000張，且新台幣匯率連兩日走升，因此投資人反而應該趁這個機會檢視持股，布局中秋之後的潛力股。

蘋果iPhone 13發表了，蘋果股價未如市場預期中的衝高，主要是受到日前app支付訴訟影響，但目前判決出爐看起來蘋果贏面居多，因此股價拉回仍視為短線現象，iPhone 13系列產品下半年產量約9,000萬支～1億支，預估銷量會超越iPhone 12，相關供應鏈拉貨力道仍在，因此蘋概股股價有望越「沉」越香。

以八大官股來看，近日買超前五名當中就有三名打上蘋果光，包括台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、玉晶光(3406-TW)。其他相關供應鏈還有日月光投控(3711-TW)、光磊(2340-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、華通(2313-TW)、台郡(6269-TW)也都可望搭上落後補漲行情。光磊在9/2的時候曾和大家分享，才兩個交易日股價就漲了8％，短線獲利出場。

萬寶投顧陳子榕指出，今年獲利大飆升的金融族群，類股指數創下24年來新高，金融股平均殖利率約4.5％，尤其金控旗下的壽險業、證券業受惠股市多頭獲利強勁，但股價基期相對仍低，接下來進入金融股的除權息旺季，股價可望有所表現，包括新光金(2888-TW)、中信金(2891-TW)、元大金(2885-TW)、開發金(2883-TW)近期同樣也獲得不少外資買盤。

此外，9月底美國總統拜登將和澳洲、印度、日本面對面舉行「四方安全對話」，主要仍是想要聯手對抗中國大陸，抗中議題持續發酵，而這次議題鎖定了防疫、氣候變遷、網路空間和新興技術。相關的高速傳輸IC設計、網通族群長線都可望受惠，像是矽力-KY(6415-TW)、創意(3443-TW)、智原(3035-TW)、瑞昱(2379-TW)、威鋒電子(6756-TW)、祥碩(5269-TW)。

9/3我為大家推薦創意，當時股價442元，股價不畏大盤拉回持續走高，近日又創波段高點502元，大漲60元，漲幅13.5％，創意今年接單量爆量，下半年還有四個專案進入量產，預估營收、毛利率將季季成長，全年EPS穩站10元。請參考9/3<半導體、光學、新蘋族群大反攻 台股直指21,000點？(https://news.cnyes.com/news/id/4716427)>。

萬寶投顧陳子榕指出，我一路提醒大家，台股近日盤整格局，操作上仍以短線為主，待量能放大再採波段操作，而以歷年中秋過後盤勢來看指數上漲居多，因此希望大家能跟著我的腳步，因應盤勢滾動調整策略，才能在進退中持續戰勝大盤。

聯茂(6213-TW)為銅箔基板廠商，7～8月營收已逐月創高，第四季還有機會再往上，展望明年度，目前看來，包括伺服器、網通、5G基地台以及車用都仍有成長力道，且隨著終端下游應用往更高階移動，聯茂高階產品占比也可望提升，而且產量的部分，聯茂明年也將啟動江西三期的計劃，再擴充產能60萬張/月。看好今年下半年到2022年5G基礎建設規格升級，以及伺服器、汽車及智慧型手機前景，股價挑戰前高。

巨大(9921-TW)受惠全球自行車及電動自行車需求大增，巨大在歐美及中國地區銷量皆成長20％以上，上半年營收419.9億元，毛利率升至25.98％，第二季EPS更高達4.93元創單季新高；今年全球電動自行車需求比去年增加3倍，光是自有品牌E-bike上半年營收就大幅增加了4成，成為集團重要成長動力，巨大已加緊投資4,800萬美元在越南設廠，預計2023年下半年投產後可增加100萬台產能，營運持續向上。

富邦金(2881-TW)累計前8月營收突破1,400億元大關，稅後累計純益達1,223.49億元，年增91％，EPS達11.69元，繼續穩居「單月獲利、累計獲利及每股獲利」三冠王。受惠台股不斷創高，旗下富邦人壽從去年開始一路不回頭持續加碼台股，未實現獲利迅速增長，至今已逾1,700億元，為壽險業中「身價」最高，其他子公司富邦產險、富邦證券前8月累計獲利亦創同期新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險