台股操作策略 跌深VS成長選誰？

撰文/楊惠宇

萬寶投顧楊惠宇表示，美國8月PPI、及核心PPI都創下新高，PPI是生產者物價指數，表示廠商成本增加了，要知道「殺頭的生意有人做、賠錢的生意沒人做」，廠商當然不可能損失太多，勢必最後要轉嫁到消費者，於是目前傳出聯準會己達成共識，準備11月開始縮債，以每月減少150億美元的速度，到明年7月底完全結束購債。

縮減資金為狂歡派對敲起鐘聲，美股高檔震盪、台股跌破季線，量能萎縮下多數個股無法伸展，從基本面來看，台灣8月出口連14紅、8月營收創新高家數160家，只比7月164家略減，台積電(2330-TW)的拉升帶來一定支撐，許多台企在疫情下努力的奮鬥打拚著，這些個股也為台股注入力量，15倍的本益比仍比23倍的美股要來的「親民」許多。

「一樣米養百樣人」同樣的盤，個股結構不盡相同，有創高也有在低檔徘徊，低基期代表分別為：航運、面板、記憶體，本益比都不到10倍，甚至只有3~4倍，都屬於成熟型產業，但下跌情形不盡相同。

萬寶投顧楊惠宇強調，面板第一季走出一波好光景，主要因過度競爭導致供給退出，加上疫情帶動筆電需求，然而畢竟空間有限，一旦出現變化反轉就很快，面板報價8月下跌近10%，9月仍續跌，友達(2409-TW)營收從高點339億連三月衰退至327億可嗅出些端倪，雖然營收減不多，但市場擔心的是毛利率一旦下降獲利就會明顯衰退，也讓外資頻頻出報告喊空，上半年賺3.31元，下半年估不到上半年的40%，若明年獲利腰斬來看，本益比仍不到9倍，再跌空間有限，但往上也無力道。

航運則和面板相反，上海行交所8月準班率統計，全球主要航線準班平均不到20％，疫情讓港口檢驗程序嚴謹，塞港使得運費居高不下，甚而有再調升可能，於是多數大廠傾向簽訂長約，雖然對於運費無法再提升，但可望讓明年維持高獲利水平，以長榮(2603-TW)為例，成交量由高峰60多萬張萎縮至20萬張以下，基本面沒問題，但還需要時間整理。

記憶體則又是另一回事，記憶體種類分很多種，其中初分為標準型及利基型，所謂利基型指非應用於電腦的DRAM及Nor Flash，雖然不是大眾市場，但因為應用廣所以獲利也比較高，目前報價下跌為標準型記憶體DDR4及DDR3之4G現貨，此對於十詮(4967-TW)及威剛(3260-TW)等模組廠影響較大，故我們可以看到十詮及威剛近幾月營收皆在下滑，但對利基型的華邦電(2344-TW)及晶豪科(3006-TW)則較無影響，接下來三星產能將轉往C I S，明年利基型DDR3之1G及2G出貨將減半，後年則完全停產，對晶豪科及華邦電為利多。

萬寶投顧楊惠宇指出，凡事皆相對，有低就有高，股票能強勢代表某些條件受到市場認同，其中除了數字外，和產業前景也有很大的關係。

聯電(2303-TW)自5月份下跌一度來到43元，歷經兩個月的整理，股價漲不起來，但營收由171億一路往上攀升至187億，基本面和股價嚴重背離，不過成熟製成就是缺，這個狀況預估會持續到後年，所幸「好的股票自會反應價值」，外資持續賣超後至8月23日開始回補，毛利率由第一季26 %、31 %，第三季因漲價關係上看38%，以晶圓代工平均20倍本益比來看還有挑戰高點機會。

電動車在電池成本下降加上政府補助滲透率開始提升，除了電池容量要提升外，充電時間也不能太久，而要快速充飽電就需要大量電流，此部分由第三代半導體來擔起重任，漢磊(3707-TW)因碳化矽代工價比傳統矽高出10倍，讓毛利率從2%跳升至13%，加上英飛凌持續下單及獲得比亞迪認證，長線有趨勢，但本益比達106倍多少讓人卻步，環球晶(6488-TW)及中美晶(5483-TW)的28倍及15倍相對親民。

矽智財(IP)是以晶圓價格計算權利金，故為晶圓代工漲價受惠者，台廠中純IP廠為股王力旺(3529-TW)、晶心科(6533-TW) 及M31(6643-TW)，毛利率皆為100%，M31為USB高速傳輸IP廠，其USB4.0及5.0己通過台積電認證，支援至5/7奈米製程，此部分的NRE(委外設計)將於下半年入帳，比起力旺的10/14奈米來得更先進，歷年獲利皆介於一個股本左右，目前本益比41倍雖不低，但比起力旺的115倍、及同為高速傳輸概念創意(3443-TW)的53倍來看，還有比價補漲空間。

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