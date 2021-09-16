富邦金控60週年 串聯正向力量 為台灣創造永續共好

【撰文／陳澤樂】

走過一甲子，富邦金控(2881.TW)深耕台灣、跨域創新，堅持ESG永續承諾，打造未來五年ESG目標的四大策略主軸：低碳、數位、激勵與影響，聚焦以品牌力量引領產業永續轉型，結合科技擴大創新金融服務並打造友善及健康幸福職場，期許成為台灣永續經營的領航者，成就「影響力投資」(Impact Investing)的正向力量。

富邦金控品牌管理暨公關處兼企業永續部部長林茂生資深協理表示，富邦金控早在2015年便積極擘劃永續願景，透過教育推廣、健康促進、弱勢關懷及員工參與志工提升企業社會影響力，目標2025年達成逾160萬人次。為了逐步實踐ESG長程目標，富邦在旗下各事業體從上到下的主管與同仁皆設定年度KPI，也發展ESG微課程影片，藉由制度與教育訓練，在企業內部深植ESG文化。

疫情衝擊全球，屹立60年的富邦金控推出全新品牌理念「正向力量 成就可能」，以創新應變迎接世界的挑戰，串連社會正向力量，打造全人的公益平台，擴大富邦對台灣的共好影響力。

因應高齡化社會現況，像是富邦人壽關注老年健康，增加長期照護、老年自費醫材的醫療保障，以及終身實支醫療等，並開發多款保障型商品，以補足保戶需求缺口。同時與老人福利推動聯盟合作，串聯百家失智相關門診，推出「醫師確診送手鍊」，2020年送出近2,500條「防走失手鍊」，並獲台北、台中、苗栗、澎湖及金門等五縣市政府支持。

關注健康照護，更建立減碳賽事格局

為促進全民健康，富邦金控冠名或主辦多項大型運動賽事，聚焦四大領域：棒球、籃球、高爾夫及馬拉松；不僅連續12年支持「臺北馬拉松」，2020年起更成為唯一贊助「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事的金融企業。此外，集團旗下擁有富邦公牛隊、P.League+/ABL臺北富邦勇士籃球隊及CPBL富邦悍將職業棒球隊，為台灣目前唯一同時擁有甲組成棒及棒球、籃球兩大最高層級球隊的企業，扶植職業球隊不遺餘力。

低碳永續的影響力，富邦積極向前奔進。富邦將發起「Run for Green」ESG倡議計畫，除了為運動賽事的馬拉松跑者種下10萬棵樹，表達「奔向綠色」的心意，也代表富邦將全力奔向綠色金融、責任投資的世界潮流，串聯所有利害關係人，在股東利益、客戶滿意以及員工福利上取得平衡，為永續努力前進，創造社會與環境共好，邁向下一個更美好的60年。