量縮之下的選股與操作策略？

【撰文／陳子榕】

台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假，指數和量能都明顯受到壓抑，從9/6波段高點17,633點以來融資也減少40.62億元，靜待浮額沉澱，上半年上市櫃企業營收高達17兆元，稅前淨利衝上1,9兆元，雙雙改寫近十年來新高，其中半導體、光電、航運和塑膠工業都比去年同期多賺了超過千億元，接下來第三季企業獲利仍舊看好，許多外資機構都承認台股已達超賣區，準備回頭伺機加碼台股。

其中又以科技股最鍍金，因為從企業獲利推估，台灣科技股至少都還有2成以上的上漲空間，當中則以半導體最具「漲相」，全球晶圓代工產值預估今年達830億美元，年成長12%，半導體供不應求市況一路旺到2022年，包括台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、譜瑞-KY(4966)、日月光投控(3711)中長線動能強勁。

另外，紅蘋果也是近期布局重點，蘋果上一季財報讓市場大為驚艷，蘋果股價近日創下新高157.26美元，市場認為股價有望再攀升至168美元，而蘋果供應鏈很多8月營收也繳出亮眼成績，像是玉晶光(3406)、光磊(2340)、雙鴻(3324)、景碩(3189)、欣興(3037)、金像電(2368)，預料蘋果新品9/14發表，供應鏈股價可望跟著蘋果利多再衝一波。

8/26為大家推薦雙鴻，股價從169元一路上漲，漲幅高達15%，投信自8月底以來持續買進雙鴻累計1,574張，雙鴻車用GPU散熱模組也間接打入特斯拉供應鏈，營運將季季走高。另外，9/9分享的泰鼎-KY(4927)，股價也在隔日衝到波段高點74.2元，漲幅13%。目前操作以短打為宜，除非量能擴大在改以波段操作為主。