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高速傳輸商機爆發 選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

宅經濟發威使得消費者對於資料傳輸量及速度要求提高，未來高速傳輸成常態，從NB、HPC、AI等運用將帶動USB4.0需求提升，USB4.0比上一代USB3.2傳輸速度倍增，但開發難度相對高，產品到驗證通過及量產耗時，USB4.0自2019年發表後，最快明年進入量產，台廠四大高速傳輸晶片IC廠祥碩、譜瑞-KY、威鋒電子、創惟各顯神通積極搶進，加上Intel、AMD下半年陸續推出新平台，規格將全面支援USB 4技術，就連蘋果M1處理器也加入USB 4規格支援，明年高速傳輸USB4商機即將爆發。

高速傳輸股王祥碩站穩兩千，股后譜瑞緊追在後

高速傳輸商機一觸即發，股王祥碩持續開發USB 4產品，最快明年進入量產，祥碩產品涵蓋面廣，產品包含Host、Hub端，加上與AMD合作密切，拿下獨家代工訂單，股價自今年5月低點955元起漲，最高漲到2455元，漲幅達1.5倍，公布8月營收5.7億後，營收雙減造成股價拉回，但將來前景明確，估計只是漲多的拉回，目前仍穩居2000元以上。股后譜瑞高速傳輸介面營收佔比達3成，同時也是少數擁有自有USB 4.0及DP IP的公司，7月營收18.1億大舉創高，也順利將股價推升到1950元，8月營收17.1億雖未創高但仍是高水準表現，加上獲晶圓廠全力支持，在晶圓代工產能吃緊下，獲利無虞，將有機會挑戰2000元大關。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1455期】

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