秋節量縮 個股擇優布局

【撰文／黃清照】

美股維持高檔震盪，上證A股、日本股市已默默來到前高位置，其餘印度股市、泰國股市指數創高維持高姿態整理，台北股市面臨中秋連假在即，加上Delta疫情入侵台灣，成交量只剩3000億不到，估計指數維持17300~17000箱型整理，櫃買指數則是在季線與半年線之間震盪，國際股市維持高檔，指數欲小不易，操作上選股不選市，先前提醒高估且高基期的股票優先避開，低本益比且具業績成長的股拉回找買點，中秋連假過後半導體及低估車電以及部分業績股將輪番表態，投資人可擇優布局。

台泥轉投資+本業進入旺季，本益比低估

傳產股自7月中旬見高後修正，當時提醒投資人貨櫃輪量能過大，短線急漲已出現過熱，對於行情須小心反轉而下，長榮、陽明、萬海營收持續創高，加上利多連發但股價卻不漲，但股價自高點修正至此已無殺低必要，短線估計在半年線附近反覆打底。鋼鐵股留意中鋼，上半年EPS 1.6，8月營收417億續創新高，在法人買超下，股價緩步墊高，其餘中鴻、大成鋼則維持整理區間。