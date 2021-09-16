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量縮下的業績選股法

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台股在17500點以上壓力重重，加上現階段量能明顯萎縮，上市+上櫃平均成交量只有3000～3500億，在中秋假期4天長假，以及9/20～9/21美國FOMC會議前不確定因素下，市場買盤觀望，低量的情況下，上漲不容易，大跌也不會發生，但選股難度增加，最好的選股法還是以業績為王道，8月營收創高股中，有機會在量縮的盤勢下異軍突起。

半導體短線以周邊為主

今年缺晶圓代工缺產能，讓半導體成為全球各國的發展重心，整個產業欣欣向榮，可以看到8月營收創新高的公司中，IC設計佔了大多數，包括瑞昱(2379)、晶豪科(3006)、聯詠(3034)、亞信(3169)、虹冠電(3257)、敦泰(3545)、通嘉(3588)、天鈺(4961)、杰力(5299)、松翰(5471)、創惟(6104)、茂達(6138)、盛群(6202)、驊訊(6237)、矽力-KY(6415)、大中(6435)、點序(6485)、九齊(6494)、昇佳電子(6732)、威鋒電子(6756)、群聯(8299)，表現非常整齊，但因為電子旺季下，非蘋手機銷售不佳，NB、PC、電視需求放緩，市場出現雜音，再加上台積電漲價下，可能很難再轉嫁，漲價效益似乎來到了高峰，因此短線IC設計雜音較多下，半導體的選股方向先以周邊為主。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1455期】

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