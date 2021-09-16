蔡明彰觀點：投機股配角墊檔 中秋後財報成長股主角上場

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股自7月15日天價18,034點，修正到8月20日低點16,248點，下跌1,786點或跌幅9.9％，跌幅相對過去的中期回檔並不大，但對股市的信心顯然有較大衝擊。

量是價的先行指標，台股自16,248低點，已反彈1,300點，為時1個月，可是成交量屢次創2,500億元的今年低量。量能退潮使得大盤站上季線卻裹足不前，中秋長假前，季線上下震盪，中秋後最影響台股的變數是9月21日召開FOMC，如果聯準會沒有正式宣佈縮減QE，台股有機會在下次FOMC的11月2日前，挑戰前高18,034點，當然成交量若沒有恢復5,000億元以上的大量水準，突破18,034點天價的上漲空間不大。

由於中秋變盤的歷史陰影，並且這次中秋4天是今年最長的連假，投資人擔心有利空，因而中秋前保守心態，如果中秋後有行情，台股會在假期前倒數一、兩天反彈，表示長假的賣壓已被消化了。

萬寶投顧蔡明彰強調，「物極必反」是股市不變的道理，中秋前大盤沈悶，但特定資金大肆炒作冷門股，訴求題材包含國際油價上漲、電動車電池材料、第三代半導體。

一向成交量不大的化工冷門股突然變成熱門族群，中華化(1727-TW)8月底一天成交量1,500張，現在8萬張，放大53倍，股價9月來大漲80％，上半年EPS 0.92元，獲利能力普通，遭警示後公告7月EPS 0.1元，較上半年明顯縮減，8月營收1.65億元，也較7月減少3％，表示這檔標股第三季財報將較第二季衰退。

永光(1711-TW)更厲害，週三成交量30萬張，居然超過長榮(2603-TW)的19萬張，成上市公司成交量第一名，永光股本55億元，是長榮的1/10，上半年EPS僅0.53元，第二季毛利率24.64％小幅衰退，但9月以來股價大漲44％。

股市是多元化，有時漲冷門股或投機股無可厚非，但持續下去就警告股市高點已到，接下來危機四伏，不過今年台股基本面良好，不論是電子、金融、傳產獲利都不錯，實在沒有必要鋌而走險炒作冷門投機股。

高盛認為，傳統第四季旺季即將到來，原油庫存太低，國際油價看漲，西德州原油站上70美元，陸股近來漲在石油股，中國石油股價回到疫情前2019年的高點，大陸股市是漲正規軍，表示陸股後市看好，大家應想通一個道理，就會把資金投入有業績的正規軍。

認真經營上市公司的管理團隊，交出亮麗的財報成績單，最後股價不漲，比不上炒題材、沒有經營績效的非主流公司，試問好公司還需要股票上市嗎？

萬寶投顧蔡明彰強調，台股中秋前炒作投機股，應是短期過渡現象，中秋後買盤重返第三季財報成長股的正規軍，第三季財報必須在11月14日前公告，同時也在聯準會有可能縮減QE的11月前，拉抬一波。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子與傳產都有一些第三季財報成長股，但考量聯準會有可能在11月宣佈縮減QE，將造成10年期公債收益率急速攀升，目前1.3％左右，宣佈後可望急漲到1.5％以上。不要說美國科技股，台灣高價電子股的明年股息殖利率都達不到1.5％，必定打壓股價表現。

以股王矽力-KY(6415-TW)為例，今年EPS估50元，股息發放率31％，估算明年配息15.5元，以現在4,160元價位計算的殖利率只有0.4％，矽力-KY今年來最大一次的修正發生在2～3月，從3,095元跌到2,120元，重挫逾三成，當時就是發生10年期公債收益率，疫情以來首次回升至1.5％以上，後來公債收益率回跌，才解除矽力-KY股價下跌危機，矽力-KY再創新天價。

高價IC設計的聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)、矽創(8016-TW)預估第三季單季EPS 10元以上，但高點以來分別下跌36％、49％、45％及39％，雖第四季產品報價有可能鬆動，跌幅已大，籌碼超賣，中秋後可望一波逃命反彈。

晶圓代工第三季財報將會超出預期，聯電(2303-TW)是焦點，預估毛利率由第二季31％，挑戰35％，單季EPS超過1元，聯電及封測龍頭日月光投控(3711-TW)，挾著第三季財報優勢，應是半導體中秋後的多頭指標，聯電今年EPS估4元，以6成股息發放率，估計明年股息2.4元，殖利率3.6％，篤定會高過台積電(2330-TW)。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是從第三季財報成長股，再剔除殖利率太低的高價股，就是中秋後的選股主軸，如果中秋前壓低當然是買點。

毫無疑問，航運股將是第三季財報最亮眼的族群，貨櫃三雄單季EPS都會挑戰一個股本，受惠超大型貨櫃輪加入營運，單季EPS估計由第二季的7.98元成長到11～12元，季增幅度至少4成，但貨櫃輪不斷創歷史新高的運價，已威脅全球貿易，各國政府施壓，大型貨櫃輪現貨運價凍漲，使第四季獲利將成長減緩，中秋後航運走勢可能分歧。

貨櫃輪區間，但散裝輪走高，因為散裝輪BDI指數分成海岬型、巴拿馬型、輕便型及油輪等4種，目前載重煤炭、鐵礦砂旺季，海岬型創13年新高，10月起運送穀物、水泥的巴拿馬型、輕便型進入旺季，各種船型不同，各國政府無從干預。

預估裕民(2606-TW)、四維航(5608-TW)、慧洋-KY(2637-TW)第三季EPS分別估1.5元、2.2元及2.5元，較第二季大幅成長。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險