中秋節前淺水無大魚 節後擴量正規軍有望突圍？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假，指數和量能都明顯受到壓抑，從9/6波段高點17,633點以來，融資也減少40.62億元，靜待浮額沉澱。上半年上市櫃企業營收高達17兆元，稅前淨利衝上1,9兆元，雙雙改寫近十年來新高，其中，半導體、光電、航運和塑膠工業都比去年同期多賺了超過千億元，接下來第三季企業獲利仍舊看好，許多外資機構都承認台股已達超賣區，準備回頭伺機加碼台股。

其中，又以科技股最鍍金，因為從企業獲利推估，台灣科技股至少都還有2成以上的上漲空間，當中則以半導體最具「漲相」，全球晶圓代工產值預估今年達830億美元，年成長12％，半導體供不應求市況一路旺到2022年，包括台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、譜瑞-KY(4966-TW)、日月光投控(3711-TW)中長線動能強勁。

另外，紅蘋果也是近期布局重點，蘋果上一季財報讓市場大為驚艷，蘋果股價近日創下新高157.26美元，市場認為股價有望再攀升至168美元，而蘋果供應鏈很多8月營收也繳出亮眼成績，像是玉晶光(3406-TW)、光磊(2340-TW)、雙鴻(3324-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、金像電(2368-TW)，預料蘋果新品9/14發表，供應鏈股價可望跟著蘋果利多再衝一波。

8/26為大家推薦雙鴻，股價從169元一路上漲，漲幅高達15％，投信自8月底以來持續買進雙鴻累計1,574張，雙鴻車用GPU散熱模組也間接打入特斯拉供應鏈，營運將季季走高。另外，9/9分享的泰鼎-KY(4927-TW)，股價也在隔日衝到波段高點74.2元，漲幅13％。目前操作以短打為宜，除非量能擴大，再改以波段操作為主。請參考9/9 <半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田？>。

萬寶投顧陳子榕指出，關於面板族群，我一直提醒大家不要再亂殺低，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)持續開發新一代MicroLED，而全球車載面板上半年出貨也激增4成，預期第四季出貨回升，全年將成長22.7％，其中，友達市占13％排名第二、群創市占8.4％排名第六，面板第三季財報仍會有不錯表現，法人近期已開始分批布局。

萬寶投顧陳子榕指出，台股短線量縮整理，個股表現，目前本益比已低於15年來平均值，顯示台股被低估，想獲利仍得選擇對的股票、對的買點，像之前人氣紅到天上去的航運族群，雖然業績不錯，但最近全球五大航運商接二連三宣布運價凍漲，獲利想像空間也勢必跟著「凍」起來，預料資金將轉向下半年營運暢旺的電子族群，希望大家能逢低卡位下半年黑馬股，在震盪盤勢中持續獲利。

鴻海(2317-TW)積極轉型跨入電動車及第三代半導體，鴻海除了組成MIH電動車聯盟搶市，也向旺宏購入竹科6吋晶圓廠，生產製造第三代半導體SiC元件及紅外線感測元件，近日再投資7.45億元於墨西哥擴廠，布局伺服器及儲存設備等領域，雄心拓展企業版圖，前景看旺，而受惠蘋果新品即將上市，預估鴻海9月營收將逾5,400億元，月增35％、年增16％，第三季營收也會大幅成長。

欣興(3037-TW)為PCB暨IC載板大廠，8月營收95.71億元，連續第四個月改寫歷史新高，並樂觀看待下半年營運展望，估第三季為今年最旺的一季。隨著傳統旺季到來，PCB與載板稼動率同步提升，其中，載板供給仍吃緊，稼動率維持滿載生產，HDI則受惠於手機、筆電及平板等需求，稼動率將升至80％～90％，營運持續看望。

M31(6643-TW)成長來自製程往前推升、更多AI(人工智慧)、5G、HPC(高速傳輸)、SSD、車用相關高速傳輸介面需求及高通客製化IP/整合IP服務等。M31上半年營收為4.27億元、年增加5.3％，營收創同期新高，稅後淨利年減少21％，主要是因為營業淨利率受到美元貶值，累計上半年每股獲利為3.15元，M31預計今年上、下半年營收比例為4：6，下半年營收逐季回升。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險